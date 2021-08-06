Коли ціни на квартири в Україні досягнуть піку

Уже за два-три місяці ціни на нерухомість стануть максимальними

В Україні ціни на житлову нерухомість найближчим часом досягнуть піку. Це може статися вже через 2-3 місяці. Про це пише Ubr.

Лише з початку 2021 року ціни на житло в країні виросли в середньому на 20%. Однак і це, на думку фахівців, не межа.

На думку експертів, вже зараз можна говорити про пік активності на ринку нерухомості в Україні. Через 2-3 місяці вони досягнуть стелі.

Згідно з прогнозами, наступний, 2022-й рік, почнеться зі стагнації ринку. Очікується, що вона триватиме 3 -4 місяці. У цей період ціни на житло будуть стабільними.

«Ціни не можуть зростати нескінченно. Я вважаю, що вже у жовтні-листопаді при цій економічній ситуації ринок може досягти максимально можливих цін, які можуть протриматися щонайменше 6 місяців», – зазначив глава Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

На думку експерта, ефекту мильної бульки на ринку нерухомості не варто очікувати. Як пояснив Піта, попит на житло продовжує зростати, проте нерухомість не стала доступною навіть для 20% українців. Причин багато: низькі доходи населення, недоступна іпотека тощо.

Нагадаємо, космічні ціни на квартири стають ще вищими. Нерухомість за останній рік виросла подекуди на третину. Найбільше – у столиці. За словами президента Конфедерації будівельників України Лева Парцхаладзе, через пандемію ціни на житло мали навпаки знизитись. Подекуди за рік вартість помешкань збільшилась на 10-30%.

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