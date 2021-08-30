Податок на квадратні метри: хто і скільки повинен платити за нерухомість

31 серпня – останній день, щоб встигнути сплатити податок на житло

В останній день літа, 31 серпня, кінцевий термін, коли власники нерухомості повинні сплатити податок на житло. Вже у вересні сума автоматично збільшиться, так як доведеться заплатити ще й штраф. Хто повинен платити податок і як уберегти себе від зайвих витрат, розповіли в ефірі «Cніданку з 1+1».

Героїня сюжету Марія кілька років тому переїхала до Києва зі Львова. Після переїзду оселилася в своїй столичній квартирі, за яку повинна платити податок, тому що вона більше 60 квадратних метрів. Відразу після переїзду Марія не зверталася до податкової, а всі листи про необхідність сплати податок їй надходили до Львова.

«Я не отримувала повідомлення. Воно приходило до Львівської області, де я фактично зареєстрована. Тому не змогли оплачувати податок вчасно», – розповіла вона.

Тому в минулому році довелося сплатити податок відразу за два роки і 10% штрафу за затримку платежів, а це – кілька тисяч гривень. Тому Марія звернулася до фахівців особисто і повідомила про фактичне місце проживання.

Олена Виноградова, керівник податкової служби Київської області каже, що так повинні робити всі платники податків, щоб згодом уникнути штрафів. Обчислити кількість метрів, за які треба платити, можна і самостійно:

«Беремо площа квартири, віднімаємо від неї пільгову площа, залишається та частина, яка повинна обкладатися податком на нерухомість».

Пільгова площа квартири становить 60 квадратних метрів. Щодо приватного будинку, то вона вдвічі більше – 120. Якщо ж у власності і квартира і будинок, то загальний пільговий метраж – 180 квадратних метрів.

«Якщо будинок площею 250 квадратних метрів і у нього два власника, то кожен з власників має право скористатися пільговою площею у 120 квадратних метрів», – пояснила експертка.

Якщо українці раптом вирішили приховати нерухомість і не повідомили про неї податкову, то служба має право протягом трьох років нарахувати податок на нерухоме майно.

Повідомлення про сплату податкова повинна була надіслати не пізніше 1 липня. Оплатити податок українці повинні до 31 серпня. Якщо не встигли – протягом перших 30 днів нарахують штраф у розмірі 5% від суми податку. Далі – вдвічі більше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні за борги по комуналці можуть відключити газ і електроенергію. Крім того, постачальник має право подати до суду і після заарештувати банківські рахунки боржника.

Про це йдеться в законі «Про житлово-комунальні послуги». При цьому відключити воду або централізоване опалення українцям не можуть, боржників можуть позбавити тільки електроенергії і газу.