Мерія Києва змінила графік роботи через репетицію параду

Прийом відвідувачів у КМДА 18 серпня триватиме до 13:00

Власникам офісів, що розміщені в центрі Києва, радять скоротити робочий день

У середу, 18 серпня, прийом письмових звернень громадян до Київської міської державної адміністрації здійснюватиметься до 13:00. Відповідне оголошення на дверях будівлі мерії, повідомляє «Вечірній Київ».

Це пов’язано з заходами з підготовки до святкування Дня Незалежності України. Зокрема, сьогодні у центрі Києві відбудеться перша репетиція параду військ.

Загалом заплановано три репетиції — 18, 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.

Через масштабні репетиції військового параду роботодавців закликали відпустити своїх підлеглих додому раніше.

Скоротити робочий день до 13:00 у дні проведення репетицій просять власників офісів, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вулиць Хрещатик, Великої Васильківської та проспекту Перемоги.

Читайте також: