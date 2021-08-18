Мерія Києва змінила графік роботи через репетицію параду
Власникам офісів, що розміщені в центрі Києва, радять скоротити робочий день
У середу, 18 серпня, прийом письмових звернень громадян до Київської міської державної адміністрації здійснюватиметься до 13:00. Відповідне оголошення на дверях будівлі мерії, повідомляє «Вечірній Київ».
Це пов’язано з заходами з підготовки до святкування Дня Незалежності України. Зокрема, сьогодні у центрі Києві відбудеться перша репетиція параду військ.
Загалом заплановано три репетиції — 18, 20 та 22 серпня, — під час яких із 15:30 до 01:15 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту.
Через масштабні репетиції військового параду роботодавців закликали відпустити своїх підлеглих додому раніше.
Скоротити робочий день до 13:00 у дні проведення репетицій просять власників офісів, які розміщені або прилягають до Майдану Незалежності, вулиць Хрещатик, Великої Васильківської та проспекту Перемоги.
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