Частина фонтанів на Майдані припинить роботу до 25 серпня

Зміни в роботі фонтанів пов'язані з репетиціями параду військ

Із 13 до 25 серпня у зв’язку із проведенням репетиції параду військ до Дня Незалежності України в центрі Києва тимчасово не працюватимуть фонтани «Засновники Києва» та «Каскадний» (непарна сторона вулиці Хрещатик). Про це повідомляє комунальне підприємство «Київводфонд».

Решта водограїв на Майдані Незалежності працюватиме згідно з графіком із вівторка до неділі – із 12:00 до 23:00. Світло-музичне шоу – із 20:00 до 23:00.

У звичайному режимі працюють фонтани на вулиці Хрещатик, 25, вул. Великій Васильківській, 119-121, а також унікальний комплекс із дванадцяти гейзерних фонтанів понтонного типу (плавучі фонтани) в акваторії Русанівського каналу.

Із графіком роботи фонтанів можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, 18, 20 та 22 серпня у Києві заплановані репетиції параду військ до Дня Незалежності. У дні репетицій (18, 20, 22 серпня) та під час проведення заходів (24 серпня) в місті передбачені масштабні перекриття руху транспорту.

Парад військ традиційно відбудеться на вулиці Хрещатик. Вперше одночасно передбачається участь Повітряних сил, Сухопутних військ, ВМС, Держприкордонслужби, Нацгвардії, Нацполіції, ДСНС, ДП «Антонов» та країн-партнерів.

Кияни та гості столиці зможуть побачити проїзд механізованої колони, яка буде представлена зразками озброєння і військової техніки сил безпеки і оборони України, а також військової техніки країн-партнерів. Завершиться парад військ прольотом бойових літаків із пуском сигнальних ракет, дим яких матиме кольори державного прапору України.

Крім того, на річці Дніпро буде урочисте проходження військових катерів з висадкою десанту, проходження цивільних яхт.

Під час проведення параду заплановано артилерійський салют із Труханового острова.

Наразі триває активна фаза підготовки до проведення урочистих заходів.

Як повідомлялося, 11 серпня у небі над Києвом із потужним гуркотом пронеслися літаки і налякали мешканців міста.

13 серпня на Дніпрі у столиці були помічені військові кораблі. Зокрема, військові катери здійснювали маневри на воді поблизу Подільсько-Воскресенського мосту.