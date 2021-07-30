«Схід і Захід – разом». Стартував надмарафон до Дня Незалежності (фото)

До постійних учасників забігу в кожному місті будуть долучатися всі охочі

30 липня зі Львова стартував надмарафон «Схід і Захід – разом» до Дня Незалежності України, який фінішуватиме у Сєвєродонецьку 24 серпня. Про це інформує Радіо «Свобода».

У цьому заході беруть участь двоє львів’ян і один краматорчанин, які подолають близько 1400 кілометрів через дев’ять областей. Вони змінюватимуть один одного під час бігу, а саме коли один пробігає десять кілометрів, двоє їдуть у машині, що їх супроводжує. До постійних учасників забігу в кожному місті будуть долучатися всі охочі.

«У Дніпрі та на Донеччині до нас приєднається багато охочих. Про це мені вже сказали. На межі міст нас зустрічатимуть. Це не спортивний пробіг, а передусім – патріотичний, щоб підняти дух людей в усій Україні. Ми матимемо зустрічі з людьми, і це важливо», – каже організатор забігу зі Львова Ярослав Козак.

Учасники надмарафону тримають у руках український прапор єдності, який у кожному місті підписуватиме хтось із представників влади чи громади. У самому кінці маршруту прапор подарують Сєвєродонецьку.

«Хотів побувати в усій Україні і її зшити немов разом. Хочу, щоб люди почувалися в одній країні. Кожен день бігав, так і готувався. Ми не будемо постійно бігти, так організовано, що буде відпочинок. Така пізнавально-патріотична акція», – сказав Костянтин Билин із Краматорська.

Додамо, що Верховна Рада України збереться на позачергові засідання 23 та 24 серпня. Нардепи, ймовірно, голосуватимуть за постанову щодо деокупації Криму, а також може бути проголосовано закон про Великий герб.

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