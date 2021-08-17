Підготовка до Дня Незалежності: до Києва прибуває поліцейське підкріплення

Близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України будуть працювати в Києві під час святкових заходів

Поліція готується до забезпечення правопорядку на масових заходах у Києві до Дня Незалежності України

Для проведення масових заходів із нагоди 30-річчя Незалежності України підрозділи Національної поліції перейшли на посилений варіант несення служби. Кількість патрулів у місцях масового перебування громадян на період свят буде збільшена. Крім того, на час проведення масових заходів у середмісті Києва буде частково обмежено рух автотранспорту, змінено графік та схему руху громадського транспорту. Про це йшлося 16 серпня на розширеній нараді за участі заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, начальника поліції Києва Івана Вигівського та представників КМДА, відомчих навчальних закладів та правоохоронних відомств, інформує пресслужба Нацполіції.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко зазначив, що у зв’язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня прапора та 30-річчя Незалежності України з 16 серпня усі відомства системи органів внутрішніх справ переходять на посилений варіант несення служби. До охорони публічної безпеки і порядку будуть залучені усі структурні підрозділи поліції. У місцях масового перебування громадян збільшать кількість патрулів. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії України.

«З сьогоднішнього дня ми розпочинаємо практичну роботу з підготовки до святкових заходів з нагоди Дня Незалежності. Близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України будуть працювати в місті Києві. Щоб забезпечити правопорядок, ми посилимо наряди патрулювання у громадських місцях, на автостанціях, на залізничному вокзалі, в метро та аеропортах», – наголосив Клименко.

Фацевич зазначив, що основні придані сили у складі зведених загонів вже прибули до столиці. «Завдання правоохоронців, у першу чергу, – це підсилити гарнізони Києва та Київської області для проведення якісних профілактичних заходів. Друге – це забезпечення та надання допомоги поліції Києва у зв’язку з прибуттям до України Вселенського патріарха Варфоломія. Тому всі сили будуть націлені на роботу та допомогу київському главку та області», - зазначив Фацевич.

Вигівський додав, що особовий склад столичної поліції готовий до виконання завдань із забезпечення правопорядку. «Ми вже підсилили наряди у місцях запланованих заходів, де зараз проходять репетиції до Дня Незалежності. Окрім того, приділяємо увагу профілактиці злочинів, у тому числі майнових», – зазначив начальник поліції Києва.

При цьому він повідомив, що столичні поліцейські активно відпрацьовуватимуть місця концентрації громадян, розважальні заклади та місця відпочинку, об'єкти інфраструктури Києва.

Клименко наголосив, що на час проведення масових заходів необхідно залучити людей зі знаннями іноземної мови, аби забезпечити комунікацію та порозуміння з гостями столиці, зокрема – в частині обслуговування викликів на спецлінію 102.

Окрім того, у святкові дні багато громадян виїжджатимуть за межі міста, тож особливу увагу необхідно приділяти вчасному реагуванню на повідомлення про можливі майнові злочини.

«Це наше спільне завдання – провести ці свята достойно. Головне, щоб був вчасний обмін інформацією та комунікація, тоді ми досягнемо позитивного результату», – підкреслив глава Нацполіції.

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