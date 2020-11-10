Мером Василькова стала самовисуванка

Мером Василькова стала самовисуванкадокумент
Васильківська ТВК назвала переможця на виборах міського голови
Васильківська міська територіальна виборча комісія визнала обраною Васильківським міським головою самовисуванку Наталію Баласинович.
Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина».
За Баласинович проголосували 2625 виборців.
Раніше кандидатка на посаду голови Васильківської ОТГ на Київщині Наталія Баласинович поскаржилася на присутність на територіальній виборчій комісії «тутішок», яких нібито скерував нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.
Як повідомлялося, на виборах міського голови Білої Церкви перемогу отримав чинний мер міста Геннадій Дикий.