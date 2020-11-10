Мером Василькова стала самовисуванка

Васильківська ТВК назвала переможця на виборах міського голови

Васильківська міська територіальна виборча комісія визнала обраною Васильківським міським головою самовисуванку Наталію Баласинович.

Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина».

За Баласинович проголосували 2625 виборців.

Постанова Васильківської ТВК

Наталія Баласинович – громадянка України, народилася 2 лютого 1985 року.

З липня по листопад 2015 року – перший заступник голови Васильківської районної державної адміністрації.

У жовтні 2015 року на чергових місцевих виборах обрана депутатом від партії «Європейська Солідарність» і головою Васильківської районної ради.

У 2016 році брала участь в конкурсі на заміщення посади голови Київської обласної державної адміністрації, за результатами якої посіла друге місце і була зарахована до кадрового резерву.

Раніше кандидатка на посаду голови Васильківської ОТГ на Київщині Наталія Баласинович поскаржилася на присутність на територіальній виборчій комісії «тутішок», яких нібито скерував нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський.

Як повідомлялося, на виборах міського голови Білої Церкви перемогу отримав чинний мер міста Геннадій Дикий.

Читайте також: