ЦВК оприлюднила результати виборів міських голів в семи областях України

Станом на ранок вівторка, 10 листопада, встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421)

Всі результати на виборах голів міськрад встановлені у Вінницькій (18 міст), Кіровоградській (12), Луганській (4) областях і в Києві (1)

Центральна виборча комісія оприлюднила результати голосування на місцевих виборах за мерів в семи областях. Про це йдеться на сайті ЦВК.

Так, всі результати на виборах голів міськрад встановлені у Вінницькій (18 міст), Кіровоградській (12), Луганській (4) областях і в Києві (1).

Також відомо про всіх переможців виборів міських голів у Волинській (10 мерів, у Луцьку призначено повторне голосування), Донецькій (17, у Слов'янську і Краматорську – повторне голосування), Львівській (37, у Львові та Дрогобичі – повторне голосування) і Черкаській областях (15, у Черкасах - повторне голосування).

Крім того, на сайті ЦВК є дані про результати виборів мера Києва.

У деяких областях залишилося отримати дані щодо одного населеного пункту.

Станом на ранок вівторка, 10 листопада, встановлено результати виборів 1281 голови (з 1421): 304 - міських, 399 - селищних і 578 - сільських.

Як повідомлялося, «Слуга народу» і «Голос» домовилися про взаємопідтримку кандидатів у двох містах.

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