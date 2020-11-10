Вибори у Броварах: судова тяганина щодо результатів продовжиться

Броварська ТВК оскаржить рішення суду щодо проведення повторних виборів

Броварська територіальна виборча комісія оскаржуватиме рішення Київського окружного адміністративного суду, яким вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади визнано такими, що не відбулися. Про це було заявлено під час засідання Броварської ТВК 9 листопада, повідомляє Громадянська мережа «Опора».

Утім наразі це рішення ще не набрало законної сили. Як інформує спостерігачка ОПОРИ, під час засідання 9 листопада Броварська ТВК повідомила, що оскаржуватиме рішення суду за позовом Андрія Саука в апеляційній інстанції.

Як повідомлялося, 9 листопада Київський окружний адміністративний суд за позовом кандидата на посаду броварського міського голови Андрія Саука визнав такими, що не відбулися, вибори міського голови та депутатів міської ради Броварської територіальної громади, і зобов’язав ТВК провести повторні вибори.

Нагадаємо також, що пізно ввечері 6 листопада Броварська міська ТВК встановила результати виборів у громаді й оголосила повторне голосування на виборах міського голови, оскільки жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Та попередньо комісія розглянула скарги суб’єктів виборчого процесу, більшість із яких відхилила або залишила без розгляду через порушення строків оскарження. Наступного дня після встановлення результатів виборів один зі скаржників – кандидат на посаду міського голови від партії «Голос» Андрій Саук – звернувся до суду.

Зазначимо, що у своїй скарзі до ТВК від 1 листопада 2020 року кандидат вказував на порушення норм Виборчого кодексу України про таємницю голосування та рівне виборче право, а також вимагав від комісії визнати місцеві вибори в Броварах такими, що не відбулися, й призначити повторні місцеві вибори.

З позовною заявою, в якій просить визнати недійсними вибори броварського міського голови, до Київського окружного адміністративного суду звертався також звертався ще один кандидат на посаду міського очільника – самовисуванець Юрій Маслак.

Як відомо, під час голосування в Броварах 25 жовтня стався скандал - на всіх виборчих бюлетенях, шляхом внесення до виборчого бюлетеня (на корінець і сам бюлетень) унікального номерного знака, було скоєно умисне порушення таємниці голосування та права на вільне волевиявлення під час проведення місцевих виборів. Це надалі могло дозволити встановити зміст волевиявлення громадян, які взяли участь у виборах. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення таємниці голосування в місті Бровари.

Виявилося, що «нумеровані» бюлетені друкувалися в друкарні, пов'язаної з кандидатом на посаду Броварського міського голови та першим номером виборчого списку від «Слуги народу» Дмитром Ратнікова.