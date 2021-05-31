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    Мешканці будинків на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)

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    У частини киян зникла вода в домівках - Мешканці будинків на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)
    У частини киян зникла вода в домівках
    Фото з відкритих джерел

    У Києві планові та аварійні відключення холодного водопостачання

    Сьогодні, 31 травня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, з 8:30 31 травня до 7:00 1 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Златоустівська, 2/4, 4, 12, 10-12, 14, 14-18, 20, 1, 3, 11.

    Через аварійні відключення сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • пр-т. Оболонський, 1А
    • вул. Анни Ахматової, 25/17
    • вул. Академіка Лебедєва, 45
    • пр-т. Академіка Глушкова, 41Б
    • вул. Академіка Туполєва, 12Д/2, 28
    • вул. Вишгородська, 34
    • пр-т. Перемоги,148/1
    • вул. Миколи Ушакова, 2, 4, 6
    • вул. Чорнобильська, 3
    • вул. Петра Радченка, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
    • вул. Тарасівська, 29/50.

    Нагадаємо, 25травня через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання восьми будинків.

    20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

    Теги: вода Київводоканал ремонт аварія водопостачання
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    Мешканці будинків на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)