Мешканці будинків на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)

У частини киян зникла вода в домівках

У Києві планові та аварійні відключення холодного водопостачання

Сьогодні, 31 травня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

Так, з 8:30 31 травня до 7:00 1 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Златоустівська, 2/4, 4, 12, 10-12, 14, 14-18, 20, 1, 3, 11.

Через аварійні відключення сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:

пр-т. Оболонський, 1А

вул. Анни Ахматової, 25/17

вул. Академіка Лебедєва, 45

пр-т. Академіка Глушкова, 41Б

вул. Академіка Туполєва, 12Д/2, 28

вул. Вишгородська, 34

пр-т. Перемоги,148/1

вул. Миколи Ушакова, 2, 4, 6

вул. Чорнобильська, 3

вул. Петра Радченка, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

вул. Тарасівська, 29/50.

Нагадаємо, 25травня через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання восьми будинків.

20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.