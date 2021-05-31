Мешканці будинків на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)
У Києві планові та аварійні відключення холодного водопостачання
Сьогодні, 31 травня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання через планові та аварійні ремонтні роботи. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».
Так, з 8:30 31 травня до 7:00 1 червня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово буде відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Златоустівська, 2/4, 4, 12, 10-12, 14, 14-18, 20, 1, 3, 11.
Через аварійні відключення сьогодні відсутнє холодне водопостачання за адресами:
- пр-т. Оболонський, 1А
- вул. Анни Ахматової, 25/17
- вул. Академіка Лебедєва, 45
- пр-т. Академіка Глушкова, 41Б
- вул. Академіка Туполєва, 12Д/2, 28
- вул. Вишгородська, 34
- пр-т. Перемоги,148/1
- вул. Миколи Ушакова, 2, 4, 6
- вул. Чорнобильська, 3
- вул. Петра Радченка, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
- вул. Тарасівська, 29/50.
Нагадаємо, 25травня через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання восьми будинків.
20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.