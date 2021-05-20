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    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)

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    Десятиметровий фонтан води із землею і камінням вирвався з-під землі - Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Десятиметровий фонтан води із землею і камінням вирвався з-під землі
    Фото: скріншот з відео

    У результаті аварії на трубопроводі отримали значні пошкодження припарковані автомобілі

    Сьогодні, 20 травня, на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» стався прорив трубопроводу. З-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

    Під цей фонтан потрапили автомобілі, припарковані біля входу в бібліотеку імені Вернадського.

    Через аварію автомобілі отримали пошкодження.

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    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)
    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)

    Як повідомила пресслужба КП «Київтеплоенерго», о 14:48 сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. «Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь і відбувся провал асфальту. Пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5», - йдеться в повідомленні.

    Аварійна бригада перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи. Їх завершать згідно з графіком.

    Зазначається, що пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки).

    Нагадаємо, у травні 2017 року у Голосіївському районі міста Києва стався масштабний прорив труби з гарячою водою.

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    Теги: Київ вода автомобіль аварія Київтеплоенерго
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    Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)