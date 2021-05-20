Прорив труби в Києві: грязьовий фонтан накрив автівки (фото, відео)

У результаті аварії на трубопроводі отримали значні пошкодження припарковані автомобілі

Сьогодні, 20 травня, на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» стався прорив трубопроводу. З-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

Під цей фонтан потрапили автомобілі, припарковані біля входу в бібліотеку імені Вернадського.

Через аварію автомобілі отримали пошкодження.

Як повідомила пресслужба КП «Київтеплоенерго», о 14:48 сталося пошкодження магістрального трубопроводу з витоком води назовні. «Вода в трубопроводі перебувала під тиском, через що в результаті пориву утворився струмінь і відбувся провал асфальту. Пошкодження виявлене під час гідравлічних випробувань тепломереж у зоні обслуговування ТЕЦ-5», - йдеться в повідомленні.

Аварійна бригада перекрила подачу теплоносія і розпочала ремонтні роботи. Їх завершать згідно з графіком.

Зазначається, що пошкоджений трубопровід експлуатується з 1978 року (43 роки).

Нагадаємо, у травні 2017 року у Голосіївському районі міста Києва стався масштабний прорив труби з гарячою водою.

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