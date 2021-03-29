Мешканці київського лівобережжя просять президента врятувати дитячий діагностичний центр

Сучасний заклад на вулиці Урлівській знаходиться в передбанкротному стані

Діти з Дарницького та інших районів міста не можуть пройти повноцінне обстеження у вузькопрофільних спеціалістів через ситуацію, що виникла у Київському міському дитячому діагностичному центрі. Про це повідомляє «Апостроф» з посиланням на Facebook-спільноту «Позняки, Осокорки, Харківський».

Зокрема, місцеві мешканці написали звернення до президента Володимира Зеленського з проханням вплинути на ситуацію, яка склалася навколо Дитячого діагностичного центру, розташованого на вулиці Урлівській у Києва.

«На даний момент центр відправлено на «простій», всі фахівці у відпустках без збереження заробітньої плати під тиском керівництва закладу, «не за власним бажанням». В зв’язку з цим, скасовується прийом вузьких спеціалістів», – зазначає автор звернення та додає, що наразі діти не мають можливості повноцінно обстежуватися у таких спеціалістів, як хірург, гінеколог, окуліст, масажист, невролог, психолог, кардіолог, стоматолог и т.п.

Лікарі з центру залякані поведінкою адміністрації, яка постійно погрожує звільненням. Спеціалістам затримують зарплатню, і вони змушені за свій рахунок поповнювати матеріальну базу закладу.

«В центрі було проведено аудит Департаментом охорони здоров’я – де оприлюднені висновки? Виникає питання, що буде далі? Хто може пояснити, що насправді очікує центр і коли лікарі зможуть надавати повноцінно профільні послуги нашим дітям? Тому, просимо долучитися до реабілітації цього центру та змінити керівника центру!», – йдеться у зверненні.

Раніше стало відомо, що лікарні «Укрзалізниці» не підходять для лікування інфікованих коронавірусом через погане забезпечення хворих киснем.