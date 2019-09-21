Іноземець розбещував дітей у київській лікарні



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Підозрюваний - 43-річний уродженець іншої держави, який останнім часом ніде не працював та проживав у столиці

Київські правоохоронці оголосили підозру чоловіку за розбещення неповнолітніх. Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

Зловмисник у приміщенні медичних закладів оголяв статеві органи в присутності дітей. Правопорушника затримали небайдужі громадяни, які утримували його до приїзду поліцейських. Розпочато кримінальне провадження.

«До чергової частини Деснянського управління поліції по спецлінії 102 звернулися жителі району, які стали свідками розпусних дій невідомого чоловіка у приміщенні районної поліклініки на вулиці Вигурівській. За вказаною адресою негайно прибули співробітники полку поліції особливого призначення № 1 та слідчо-оперативна група територіального управління поліції», — вказано у повідомленні.

Як повідомили поліцейським свідки події, зловмисник у лікарняній установі, скориставшись відсутністю сторонніх осіб, показував дітям оголений статевий орган. Крім того, співробітники поліції з’ясували, що кількома годинами раніше правопорушник також вчинив аналогічні дії на очах дитини в приміщенні медичного закладу.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний — це 43-річний уродженець іншої держави, який останнім часом ніде не працював та проживав у столиці.

«Слідчим відділом Деснянського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Фігуранту за погодженням із прокурором повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а наразі вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу», — додали у поліції.