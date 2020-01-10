У платіжках за опалення кияни отримають знижені на 300-400 грн суми



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Через зниження ціни газу кияни будуть менше платити за опалення і гарячу воду

У грудні Київ здійснив перерахунок цін на опалення та гарячу воду на 320 млн грн

За грудень 2019 року комунальне підприємство «Київтеплоенерго» знизило нарахування за тепло і гарячу воду на 22-23%. У середньому кияни отримали платіжки на 300-400 гривень менше. Підприємство оперативно здійснило коригування та знизило суми в рахунках. Про це під час сьогоднішнього прес-брифінгу повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв.

За його словами, загальний обсяг перерахунку складає 320 мільйонів гривень, що є найбільшим показником в Україні, інформує пресслужба КМДА.

«Підставою для такого коригування цін на послуги є зниження ціни природного газу… В тарифі на теплову енергію вартість природного газу є одним із ключовим факторів ціноутворення і займає понад 80%. Нагадаю, відповідний механізм здійснення коригування вартості послуг затверджений постановою Кабінету міністрів України «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу» № 1082, що прийнята 24 грудня 2019 року», – зауважив Пантелеєв.

Саме тому, як тільки знизилась ціна на газ і з’явився затверджений механізм зниження цін на комунальні послуги, «Київтеплоенерго» оперативно здійснило усі нарахування 980 тисячам родин столиці.

Суму персонального перерахунку можна побачити в окремій графі в рахунку на оплату послуг.

Раніше повідомлялося, що «Київтеплоенерго» зменшить нарахування за тепло та гарячу воду за грудень на 22-23%.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

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