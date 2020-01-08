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    У січні платіжки за опалення і гарячу воду порадують киян

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    Зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року - У січні платіжки за опалення і гарячу воду порадують киян
    Зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року

    Нарахування за тепло за грудень зменшаться майже на чверть

    Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» зменшить нарахування за тепло та гарячу воду за грудень на 22-23%.

    Наразі здійснюють коригування вартості, відповідно зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

    Підставою для перерахунку є прийняття 24 грудня 2019 року Кабінетом міністрів України постанови № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».

    Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку із зміною ціни природного газу, який використовується для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Питома вага природного газу в тарифах «Київтеплоенерго» складає близько 80%.

    Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

    Перерахунок проведено за методикою, наданою вищезазначеною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці.

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