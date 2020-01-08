У січні платіжки за опалення і гарячу воду порадують киян



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Зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року

Нарахування за тепло за грудень зменшаться майже на чверть

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» зменшить нарахування за тепло та гарячу воду за грудень на 22-23%.

Наразі здійснюють коригування вартості, відповідно зменшені нарахування кияни отримають уже в січні 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації.

Підставою для перерахунку є прийняття 24 грудня 2019 року Кабінетом міністрів України постанови № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».

Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку із зміною ціни природного газу, який використовується для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Питома вага природного газу в тарифах «Київтеплоенерго» складає близько 80%.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

Перерахунок проведено за методикою, наданою вищезазначеною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці.

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