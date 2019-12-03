Прорирів труб не буде? Кличко заявив про рекордне оновлення тепломереж



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Ремонт тепломережі на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі

Замінено 130 км тепломереж

У 2019 році у Києві оновлено рекордні 130 км тепломереж. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму звіті про результати роботи міської влади за 2019 рік.

«У 2019-му здійснили рекордні за останніх 10 років обсяги заміни найбільш зношених ділянок тепломереж - 130 км. У 2017 ж році, коли мережі були в управлінні «Київенерго», цей показник складав тільки 35 км», - сказав Кличко.

Створили також підрозділ в КП «Київтеплеонерго» для відновлення асфальтного покриття після аварійних розриттів.

Також цього року столиця розпочала втілення проекту роздільного збору сміття. Наразі, в місті вже встановили 2,5 тисячі контейнерів для сухої фракції – пластику, паперу, скла. Придбали і спецавто для миття контейнерів.

«На 2020-й рік ми запланували розпочати будівництво системи хімічної очистки на сміттєспалювальному заводі «Енергія». Загальна вартість робіт наступного року складе 420 млн грн. Ця система дозволить у 5 разів знизити рівень забруднюючих речовин та досягти європейських екологічних стандартів на заводі», - зазначив Кличко.

Дивіться пряму трансляцію звіту Кличка.

Як повідомлялося, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.

За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.