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    Прорирів труб не буде? Кличко заявив про рекордне оновлення тепломереж

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    Ремонт тепломережі на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі - Прорирів труб не буде? Кличко заявив про рекордне оновлення тепломереж
    Ремонт тепломережі на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі

    Замінено 130 км тепломереж

    У 2019 році у Києві оновлено рекордні 130 км тепломереж. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко у своєму звіті про результати роботи міської влади за 2019 рік.

    «У 2019-му здійснили рекордні за останніх 10 років обсяги заміни найбільш зношених ділянок тепломереж - 130 км. У 2017 ж році, коли мережі були в управлінні «Київенерго», цей показник складав тільки 35 км», - сказав Кличко.

    Створили також підрозділ в КП «Київтеплеонерго» для відновлення асфальтного покриття після аварійних розриттів.

    Також цього року столиця розпочала втілення проекту роздільного збору сміття. Наразі, в місті вже встановили 2,5 тисячі контейнерів для сухої фракції – пластику, паперу, скла. Придбали і спецавто для миття контейнерів.

    «На 2020-й рік ми запланували розпочати будівництво системи хімічної очистки на сміттєспалювальному заводі «Енергія». Загальна вартість робіт наступного року складе 420 млн грн. Ця система дозволить у 5 разів знизити рівень забруднюючих речовин та досягти європейських екологічних стандартів на заводі», - зазначив Кличко.

    Дивіться пряму трансляцію звіту Кличка.

    Як повідомлялося, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.

    За інформацією «Київтеплоенерго», сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

    Віталій Кличко Київ Київенерго ремонт Київтеплоенерго столиця
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