Понад 30 будинків у центрі Києва залишилися без тепла (адреси)



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Ремонтні бригади планують ліквідувати пошкодження трубопроводу 27 грудня

Сьогодні, 26 грудня, на бульварі Дружби народів, 14 у Києві сталося пошкодження трубопроводу Д-300 мм, внаслідок чого відключено 37 житлових будинків від гарячого водопостачання та центрального опалення.

Про це повідомляє пресслужба Печерської райдержадміністрації.

Відключення відбулось, за адресами:

вул. Філатова, 1/22, 2/1, 7, 10А;

бульв. Дружби Народів, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А;

вул. Джона Маккейна 10, 11, 13/2, 14, 16, 16А, 18, 18/2, 20, 20А, 20Б;

вул. Раєвського, 11;

Саперне поле, 26, 26А, 9А, 12, 14/55, 28, 45;

вул. Тютюнника, 47, 49, 51/1А, 52/1, 58;

вул. Чеська, 4, 6.

Наразі фахівцями РТМ «Печерськ» ведуться роботи над локалізацією та ліквідацією пошкодження мережі та плануються завершитись 27 грудня.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко у своєму звіті про результати роботи міської влади за 2019 рік заявив, що у 2019 році у місті оновлено рекордні 130 км тепломереж. «У 2019-му здійснили рекордні за останніх 10 років обсяги заміни найбільш зношених ділянок тепломереж - 130 км. У 2017 ж році, коли мережі були в управлінні «Київенерго», цей показник складав тільки 35 км», - сказав Кличко.

Як повідомлялося, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.