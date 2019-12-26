  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Понад 30 будинків у центрі Києва залишилися без тепла (адреси)

    • Розсилка
    Понад 30 будинків у центрі Києва залишилися без тепла (адреси)

    Ремонтні бригади планують ліквідувати пошкодження трубопроводу 27 грудня

    Сьогодні, 26 грудня, на бульварі Дружби народів, 14 у Києві сталося пошкодження трубопроводу Д-300 мм, внаслідок чого відключено 37 житлових будинків від гарячого водопостачання та центрального опалення.

    Про це повідомляє пресслужба Печерської райдержадміністрації.

    Відключення відбулось, за адресами:

    • вул. Філатова, 1/22, 2/1, 7, 10А;
    • бульв. Дружби Народів, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А;
    • вул. Джона Маккейна 10, 11, 13/2, 14, 16, 16А, 18, 18/2, 20, 20А, 20Б;
    • вул. Раєвського, 11;
    • Саперне поле, 26, 26А, 9А, 12, 14/55, 28, 45;
    • вул. Тютюнника, 47, 49, 51/1А, 52/1, 58;
    • вул. Чеська, 4, 6.

    Наразі фахівцями РТМ «Печерськ» ведуться роботи над локалізацією та ліквідацією пошкодження мережі та плануються завершитись 27 грудня.

    Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко у своєму звіті про результати роботи міської влади за 2019 рік заявив, що у 2019 році у місті оновлено рекордні 130 км тепломереж.  «У 2019-му здійснили рекордні за останніх 10 років обсяги заміни найбільш зношених ділянок тепломереж - 130 км. У 2017 ж році, коли мережі були в управлінні «Київенерго», цей показник складав тільки 35 км», - сказав Кличко.

    Як повідомлялося, 5 листопада на вулиці Шота Руставелі у центрі Києва посеред дороги прорвало трубу теплопостачання. У яму провалилися два автомобілі.

    Київ опалення аварія кияни будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ