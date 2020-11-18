Мешканця столичних Позняків затримали за вбивство тещі (фото, відео)

Повідомлення про злочин до поліції надійшло близько третьої години ночі

Підозрюваний раніше вже був судимий за грабіж

Взято під варту підозрюваного у вбивстві 62-річної жінки, що сталося вночі на вулиці Зарічній у Дарницькому районі Києва.

Як повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва, повідомлення про злочин надійшло на спецлінію 102, після чого на місце події виїхали слідчо-оперативні групи поліції столичного главку та територіального управління Дарницького району, наряди патрульної поліції, а також карета швидкої медичної допомоги.

На місці події правоохоронці виявили власницю приватного будинку із численними колото-різаними ранами тулуба, яка померла до приїзду лікарів. Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився 38-річний колишній зять потерпілої.

Під час огляду місця події працівники поліції вилучили низку речових доказів, серед яких кухонний ніж із плямами бурого кольору. Поліція встановила, що ввечері жінка з сином, його співмешканкою, зятем та сусідом вживали алкогольні напої. Після застілля між потерпілою та колишнім родичом виникла сварка, під час якої чоловік взяв зі стола ніж та сім разів вдарив жінку, а потім сам зателефонував до поліції.

Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Раніше судимому за грабіж чоловіку оголошено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося раніше, столичним поліцейським довелося ламати двері в квартирі на вулиці Миколи Голего, щоб врятувати 18-річну мешканку, щодо якої батько вчиняв домашнє насильство.