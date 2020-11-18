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    Мешканця столичних Позняків затримали за вбивство тещі (фото, відео)

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    Повідомлення про злочин до поліції надійшло близько третьої години ночі - Мешканця столичних Позняків затримали за вбивство тещі (фото, відео)
    Повідомлення про злочин до поліції надійшло близько третьої години ночі
    Фото: Нацполіція

    Підозрюваний раніше вже був судимий за грабіж

    Взято під варту підозрюваного у вбивстві 62-річної жінки, що сталося вночі на вулиці Зарічній у Дарницькому районі Києва.

    Як повідомляє відділ комунікації Національної поліції Києва, повідомлення про злочин надійшло на спецлінію 102, після чого на місце події виїхали слідчо-оперативні групи поліції столичного главку та територіального управління Дарницького району, наряди патрульної поліції, а також карета швидкої медичної допомоги.

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    Мешканця столичних Позняків затримали за вбивство тещі (фото, відео)
    Мешканця столичних Позняків затримали за вбивство тещі (фото, відео)
    Мешканця столичних Позняків затримали за вбивство тещі (фото, відео)
    Мешканця столичних Позняків затримали за вбивство тещі (фото, відео)

    На місці події правоохоронці виявили власницю приватного будинку із численними колото-різаними ранами тулуба, яка померла до приїзду лікарів. Правоохоронці затримали підозрюваного, ним виявився 38-річний колишній зять потерпілої.

    Під час огляду місця події працівники поліції вилучили низку речових доказів, серед яких кухонний ніж із плямами бурого кольору. Поліція встановила, що ввечері жінка з сином, його співмешканкою, зятем та сусідом вживали алкогольні напої. Після застілля між потерпілою та колишнім родичом виникла сварка, під час якої чоловік взяв зі стола ніж та сім разів вдарив жінку, а потім сам зателефонував до поліції.

    Слідчим відділом Дарницького управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Раніше судимому за грабіж чоловіку оголошено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

    Як повідомлялося раніше, столичним поліцейським довелося ламати двері в квартирі на вулиці Миколи Голего, щоб врятувати 18-річну мешканку, щодо якої батько вчиняв домашнє насильство.

    Читайте також: У Києві відкрили другу «кризову кімнату» для жертв домашнього насильства
    Теги: Київ вбивство домашнє насильство поліція чоловік злочин час
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