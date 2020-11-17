У Києві патрульні врятували дівчину від батька-насильника

Чоловік закрив доньку у квартирі, бив і знущався над нею

Столичні патрульні допомогли дівчині, щодо якої батько вчиняв домашнє насильство. Про це повідомляє Патрульна поліція.

Виклик надійшов минулої ночі. До поліції телефонувала мати постраждалої. Жінка пояснила, що перебуває у відряджені в іншому місті, а вдома, у Києві, донька благає про допомогу: її батько б'є та знущається.

За декілька хвилин патрульні вже були біля квартири на вулиці Миколи Голего. З-за дверей було чути сварку та крики. Попри вимоги патрульних, чоловік категорично відмовився відчиняти, а дівчина водночас просила їй допомогти.

Враховуючи всі обставини, інспектори вирішили примусово відчинити двері квартири та викликали рятувальників. За допомогою спеціального приладдя замки вдалося зламати та визволити 18-річну дівчину.

На місце патрульні також викликали екіпаж протидії сімейному насильству. Поліцейські склали щодо батька терміновий заборонний припис та протокол за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП. Донька вирішила тимчасово залишитися у родичів.

«Якщо ж ви постраждали від домашнього насильства й потребуєте оперативного реагування — телефонуйте на спецлінію 102. Ви також можете звернутися за консультацією на урядову гарячу лінію з протидії домашнього насильства за номером 1547 чи скористатися чат-ботом від МВС», - зазначили в поліції.