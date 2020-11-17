  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві патрульні врятували дівчину від батька-насильника

    • Розсилка
    Щоб визволити дівчину, довелося ламати двері&nbsp; - У Києві патрульні врятували дівчину від батька-насильника
    Щоб визволити дівчину, довелося ламати двері 
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Чоловік закрив доньку у квартирі, бив і знущався над нею

    Столичні патрульні допомогли дівчині, щодо якої батько вчиняв домашнє насильство. Про це повідомляє Патрульна поліція.

    Виклик надійшов минулої ночі. До поліції телефонувала мати постраждалої. Жінка пояснила, що перебуває у відряджені в іншому місті, а вдома, у Києві, донька благає про допомогу: її батько б'є та знущається.

    За декілька хвилин патрульні вже були біля квартири на вулиці Миколи Голего. З-за дверей було чути сварку та крики. Попри вимоги патрульних, чоловік категорично відмовився відчиняти, а дівчина водночас просила їй допомогти.

    Враховуючи всі обставини, інспектори вирішили примусово відчинити двері квартири та викликали рятувальників. За допомогою спеціального приладдя замки вдалося зламати та визволити 18-річну дівчину.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві патрульні врятували дівчину від батька-насильника
    У Києві патрульні врятували дівчину від батька-насильника

    На місце патрульні також викликали екіпаж протидії сімейному насильству. Поліцейські склали щодо батька терміновий заборонний припис та протокол за ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) КУпАП. Донька вирішила тимчасово залишитися у родичів.

    «Якщо ж ви постраждали від домашнього насильства й потребуєте оперативного реагування — телефонуйте на спецлінію 102. Ви також можете звернутися за консультацією на урядову гарячу лінію з протидії домашнього насильства за номером 1547 чи скористатися чат-ботом від МВС», - зазначили в поліції.

    Теги: Національна поліція України Київ домашнє насильство жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies