У Києві відкрили другу «кризову кімнату» для жертв домашнього насильства

Адреса кімнати не розголошується в цілях безпеки людей, які тут перебуватимуть

На лівому березі Києва відкрили другу кімнату кризового реагування для постраждалих від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Про це повідомила заступниця голови Київської міської держадміністрації Марина Хонда.

«Дуже приємно, що другу «кризову кімнату» ми відкрили менше, ніж за рік. Першу ми відкрили у травні. Її послугами скористалася 51 людина, з них 28 жінок та 23 дитини. Такий заклад на лівому березі Києва дуже потрібен, враховуючи те, що населення трьох лівобережних районів більше за кількістю, ніж у більшості обласних центрів України. І з початку року в Дарницькому, Дніпровському і Деснянському районах зафіксовано майже 8 тисяч звернень щодо домашнього насильства», – зазначила вона.

«Тепер же ми маємо ще одну кімнату, куди можуть звернутися постраждалі, отримати тут прихисток від кривдника, психологічну та юридичну допомогу. І дуже важливо, що на цю проблему звертається все більше уваги як від держави, так і від представників бізнесу», – сказала Хонда.

Вона також додала, що швидке створення другої кімнати стало можливим завдяки співпраці міста, міжнародних організацій та приватного бізнесу. Власне, ремонт було зроблено за кошти меценатів, а меблі для «кризової кімнати» закуповував Фонд народонаселення в рамках меморандуму про співпрацю з КМДА.

Також Хонда розповіла, що адреса кімнати не розголошується в цілях безпеки людей, які тут перебуватимуть.

«А якщо ви стали жертвою насильства і потребуєте послуг «кризової кімнати», то потрібно звертатися до поліції або на «гарячу лінію» 15-00 зі стаціонарного телефону чи 272-15-00 – з мобільного», – повідомила вона.

Як повідомлялося, днями столичні патрульні допомогли дівчині, щодо якої батько вчиняв домашнє насильство.