Експолонений «ДНР» Асєєв вступив до тероборони Києва (фото)

Журналіст та письменник Асєєв перебував у полоні бойовиків «ДНР» з 2017 року

Експолонений «ДНР» письменник та журналіст Станіслав Асєєв вирішив вступити до лав тероборони Києва. Про це написав ексочільник Держекоінспекції України Єгор Фірсов у Facebook.

На опублікованих фото видно, що Станіслава Асєєва разом з іншими добровольцями прийшов записуватись до підрозділів територіальної оборони.

«Ось перша партія добровольців прийшла у Київський територіальний центр комплектування. Попереду – збори та тренування. Загалом, вважаю, що тероборона – це одна з основ оборони держави», – зазначив Фірсов.

До слова, Фірсов друг і однокурсник Асєєва.

Нагадаємо, Станіслав Асєєв був звільнений у межах обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували з травня 2017 року.

У 2018 році була опублікована книга Асєєва «В ізоляції», де він описав своє перебування у цій в'язниці.

29 січня 2020 року Асєєв виступив з промовою в Раді Європи, де він попросив країни-учасники ради натиснути на Росію для звільнення полонених.

15 лютого 2020 року – на Мюнхенській конференції з безпеки розповів про жорстоке поводження з ув'язненими з боку бойовиків «ДНР», також Асєєв зустрічався з американськими сенаторами у Празі.

Також повідомлялося, що брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці.