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    Експолонений «ДНР» Асєєв вступив до тероборони Києва (фото)

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    Фірсов друг і однокурсник Асєєва - Експолонений «ДНР» Асєєв вступив до тероборони Києва (фото)
    Фірсов друг і однокурсник Асєєва
    фото: Єгор Фірсов/Facebook

    Журналіст та письменник Асєєв перебував у полоні бойовиків «ДНР» з 2017 року

    Експолонений «ДНР» письменник та журналіст Станіслав Асєєв вирішив вступити до лав тероборони Києва. Про це написав ексочільник Держекоінспекції України Єгор Фірсов у Facebook.

    На опублікованих фото видно, що Станіслава Асєєва разом з іншими добровольцями прийшов записуватись до підрозділів територіальної оборони.

    «Ось перша партія добровольців прийшла у Київський територіальний центр комплектування. Попереду – збори та тренування. Загалом, вважаю, що тероборона – це одна з основ оборони держави», – зазначив Фірсов.

    До слова, Фірсов друг і однокурсник Асєєва.

    Нагадаємо, Станіслав Асєєв був звільнений у межах обміну утримуваними особами на Донбасі 29 грудня 2019 року. Бойовики «ДНР» звинувачували його в шпигунстві й утримували з травня 2017 року.

    У 2018 році була опублікована книга Асєєва «В ізоляції», де він описав своє перебування у цій в'язниці.

    29 січня 2020 року Асєєв виступив з промовою в Раді Європи, де він попросив країни-учасники ради натиснути на Росію для звільнення полонених.

    15 лютого 2020 року – на Мюнхенській конференції з безпеки розповів про жорстоке поводження з ув'язненими з боку бойовиків «ДНР», також Асєєв зустрічався з американськими сенаторами у Празі.

    Також повідомлялося, що брат мера Києва, український боксер Володимир Кличко приєднається до бригади територіальної оборони столиці.

    Теги: Росія Київ «ДНР» Володимир Кличко журналіст Єгор Фірсов звільнення
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    Експолонений «ДНР» Асєєв вступив до тероборони Києва (фото)