Біля будівлі КМДА підняли стяг Національного олімпійського комітету

Зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 20 лютого 2022 року

Сьогодні у Пекіні стартують зимові Олімпійські ігри

Відсьогодні офіційно стартують ХХІV зимові Олімпійські ігри. Із цієї нагоди Біля будівлі Київської міської державної адміністрації відбулась церемонія підняття стяга Національного олімпійського комітету України з нагоди початку ХХІV зимових Олімпійських ігр у столиці Китаю.

На церемонії також були присутні голова Київського міського відділення НОК України Павло Костенко, керівництво Департаменту молоді та спорту КМДА, ветерани спорту, переможці та призери Олімпійських ігор минулих років, повідомляє пресслужба КМДА.

«Сьогодні у місті Пекін офіційно стартують XXIV зимові Олімпійські ігри, які триватимуть до 20 лютого 2022 року. До складу національної збірної увійшло 45 спортсменів, які змагатимуться у 12 видах спорту. Серед них представлятимуть нашу країну 7 спортсменів із Києва. Боротись за перемогу вони будуть у 5 видах спорту. Ми піднімаємо стяг Національного олімпійського комітету, висловлюючи свою шану та підтримку нашим спортсменам, які представлятимуть нашу державу на цій Олімпіаді», – зазначила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олена Говорова.

Спортсмени-кияни боротимуться за перемогу у таких видах спорту як: біатлон (Юлія Джима та Олена Білосюк), бобслей (Лідія Гунько), скелетон (Владислав Гераскевич), фігурне катання (Іван Шмуратко та Анастасія Шаботова), шорт-трек (Олег Гандей).

Варто зауважити, що до складу національної збірної увійшло двоє киян Олімпійських чемпіонів – Юлія Джима та Олена Білосюк, а також киянин Іван Шмуратко, який є призером Юнацьких Олімпійських ігор.

«Як професійна спортсменка та призерка Олімпійських ігор із власного досвіду знаю, скільки праці та сил потрібно вкласти, щоб показати гідний результат на змаганнях. Бажаю українським атлетам успіху, мужності та перемог на XXIV зимових Олімпійських іграх. Уся країна та Київ вболіватиме за кожного нашого спортсмена», – наголосила Олена Говорова.

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