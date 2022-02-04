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    Масштабна аварія на Бажана: водій військової вантажівки проігнорував червоне світло (відео)

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    На місці працюють лікарі, правоохоронці та ДСНС - Масштабна аварія на Бажана: водій військової вантажівки проігнорував червоне світло (відео)

    На місці працюють лікарі, правоохоронці та ДСНС

    фото скріншот відео

    Внаслідок ДТП є постраждалі

    У Києві на проспекті Бажана у бік Борисполя сталася масштабна ДТП з військовою вантажівкою. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».

    Повідомляється, що аварія сталась, коли водій військової вантажівки поїхав на червоне світло.

    «Є постраждалі. На місці працюють лікарі, правоохоронці та ДСНС-ники», – йдеться в повідомленні.

    У мережі припускають, що водія могло збити ранкове сонце, яке не врахували при планування маршруту.

    Офіційних повідомлень про постраждалих в ДТП наразі нема.

    Нагадаємо, учора на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.

    Нагадаємо, на Київщині Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні.

    Як повідомлялося, оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна.

    До слова, в Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини.

    Теги: ДТП Київ вантажівки водій аварія
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    Масштабна аварія на Бажана: водій військової вантажівки проігнорував червоне світло (відео)