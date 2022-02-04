Масштабна аварія на Бажана: водій військової вантажівки проігнорував червоне світло (відео)
На місці працюють лікарі, правоохоронці та ДСНС
Внаслідок ДТП є постраждалі
У Києві на проспекті Бажана у бік Борисполя сталася масштабна ДТП з військовою вантажівкою. Про це повідомляє Telegram-канал «Київ Оперативний».
Повідомляється, що аварія сталась, коли водій військової вантажівки поїхав на червоне світло.
«Є постраждалі. На місці працюють лікарі, правоохоронці та ДСНС-ники», – йдеться в повідомленні.
У мережі припускають, що водія могло збити ранкове сонце, яке не врахували при планування маршруту.
Офіційних повідомлень про постраждалих в ДТП наразі нема.
Нагадаємо, учора на 21 км автодороги Київ–Ковель сталася аварія за участю маршрутки та вантажівки Volvo.
Нагадаємо, на Київщині Nissan на швидкості зніс стовп, пасажирка у лікарні.
Як повідомлялося, оприлюднене відео з місця ДТП за участю нардепа Трухіна.
До слова, в Одесі сталася смертельна ДТП – авто розірвало на частини.