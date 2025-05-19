Метро на Виноградар навряд чи буде добудовано до 2027 року: що гальмує процес

Аби метро на Виноградар було добудоване до 2027 року, за оцінками «Автостради» необхідна сума близько 3,5 млрд грн у поточному році

Будівництво двох нових станцій метро Києва «Мостицька» та «Варшавська» може не завершитися у 2027 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Уніан.

Дійсно, новою датою появи метро на Виноградар називається 2027 рік, такі наміри зафіксовані у договорі. Однак директор департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибор наприкінці 2024 року натякав, що підземка може й не «поїхати» у запланований термін.

Фінансування будівництва метро

У матеріалі зазначається, що у програмі соціально-економічного розвитку столиці на 2024-2026 роки на капітальні видатки підземки, у тому числі й будівництво нових станцій, закладено лише 838 млн грн, з яких у поточному році столиця планує витратити на метробудівництво 346 млн грн.

«Відповідно до умов договору, укладеного між комунальним підприємством «Київський метрополітен» та товариством з обмеженою відповідальністю ГК «Автострада», сума бюджетних фінансових зобов’язань на 2025 рік становить 346 284 560,00 грн (станом на 05.05.2025) та в подальшому уточнюється за результатами внесення змін до Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2024-2026 роки», – повідомило комунальне підприємство «Київський метрополітен».

Підрядник будівництва – група компаній «Автострада» за даними столичного метрополітену, отримав за виконані роботи 82,8 млн грн, з початку року компанія виконує роботи за власний рахунок. При цьому зазначається, аби метро на Виноградар було добудоване до 2027 року, як передбачається поточним договором, за оцінками «Автостради» необхідна сума близько 3,5 млрд грн вже у поточному, 2025 році, «про що офіційними листами метрополітен був повідомлений».

Відсутність тунелепрохідницького комплексу

Ще однією перешкодою, яка гальмує будівництво нових станцій, називається відсутність в Україні тунелепрохідницького комплексу. Компанія Herrenknecht, яка виробляє такі комплекси, обіцяє доставити в Україну відновлений щит на початку 2026 року. Як зазначають в «Автостраді», раніше відновлення цього щита коштувало 2,5 млн євро і термін його відновлення був 3,5 місяці, сьогодні ця цифра складає 8 млн євро і термін його відновлення – 9 місяців.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов оцінює вірогідність добудови метро на Виноградар у строк, визначений договором – не більше ніж у 50%. Він визнає, що все буде залежати від стабільності фінансування, проте сумнівається, що підземка потрібна тим, хто у столиці ухвалює рішення, адже нерухомість на масиві під «майбутнє метро» вже продано. До того ж, з огляду на поважний вік столичної транспортної інфраструктури, може втомитися, наприклад, ще один міст, що вимагатиме термінового перекидання ресурсів. Крім цього варто враховувати, що в державі триває війна.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, шо у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км. На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю.

На початку травня повідомлялося, що на ділянці будівництва метро на Виноградар у Києві стався прорив водопровідної труби, внаслідок чого там виникло масштабне підтоплення. Зазначимо, що затоплення ділянки будівництва цієї ділянки метро також траплялося 28 квітня. Тоді ділянка повністю пішла під воду. Очевидці повідомляли у соцмережах, що нібито будівельники пошкодили водопровідну трубу, що призвело до підтоплення.

До слова, у сквері на проспекті Європейського Союзу працівники комунального підприємства пересаджують дерева та кущі, які опинилися в зоні будівництва нової станції метро.