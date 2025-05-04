Чорне і Азовське моря. Окупантам приготуватися
Азовське море – це ключ до перемоги у війні.
Україна системно реалізовує військову стратегію щодо контролю над Чорним і Азовським морями.
Спершись на вже виконані кроки, можна змоделювати, що чекає на русскіх далі.
Проста динаміка: рік назад – кілька беків (ми всі були свідками), зараз – десятки одночасно (ми знову свідки), наступний рік – сотні одночасно? Припустимо. Але давайте розберемось окремо по кожному етапу.
• 1 •
Спочатку відбулось винищення русскіх військових кораблів.
Зараз залишки бойового флоту ховаються від України в бухтах, заблокувавши прохід цивільними кораблями. Це просто залізо, яке чекає прильоту. Флоту росіяни більше не мають. Використовують його лише для терору: вийти з бухти на годину - запустити калібри по містах - сховатись назад.
• 2 •
Реалізовано технологічний прорив, який дозволив винищувати засоби ППО окупантів в Криму дешевими FPV-дронами.
Знищені десятки радарів, пускових установок, РЕБ. Русскіє втрачають сотні мільйонів доларів в абсолютно безперспективній боротьбі.
• 3 •
Сили оборони України також добивають російську авіацію над Чорним морем. Абсолютно така сама, безперспективна для русскіх ситуація.
Смертники на гелікоптерах та літаках все ще намагаються підніматись в повітря, але всім все давно зрозуміло. З повітря Крим не утримати. А ППО скоро не буде.
• 4 •
Дії Сил оборони України призведуть до повного панування на воді та в небі над Чорним та Азовським морем (дронами з повітря). Будь-яке переміщення російських кораблів чи літаків буде заблоковане.
• 5 •
Це звичайна математика. Українські безекіпажні катери з кожним місяцем діятимуть в Чорному морі у все більшій кількості. Мій прогноз: до кінця року сотні беків будуть в морі цілодобово (FPV, ППО, ударні модифікації).
• 6 •
Без ППО та літаків пересування кримським мостом та баржами стане неможливим. Крим перетвориться на ізольований півострів. Над яким вільно пролітатимуть ракети, ударні «крила» та FPV-дрони.
• 7 •
Дешеві дальнобійні FPV-дрони, запущені з надводних дронів вздовж всього узбережжя Криму (захід, південь) будуть прошивати весь півострів.
Коли скінчиться дороговартісне ППО, склади та аеродроми, почнеться нова гра - пошук інших цікавих цілей на півострові. На ЛБЗ зараз три-чотири FPV доганяють одного русского. Те саме буде в Криму.
• 8 •
Кримський міст буде зруйновано, відкриється вільний шлях в Азовське море. Крим буде виведений з гри як мілітарна одиниця.
• 9 •
Азовське море – це ключ до перемоги у війні. Як тільки безекіпажні «материнські кораблі» десятками зайдуть і туди, все окуповане узбережжя на півдні України стане кілзоною на 50-100 км вглиб окупованих територій.
Далі можна буде вести предметні переговори про карти на столі. На картинці – удар по Новоросійську.
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