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Петро Шуклінов Журналіст

Чорне і Азовське моря. Окупантам приготуватися

glavcom.ua
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Удар по Новоросійську

Азовське море – це ключ до перемоги у війні.

Україна системно реалізовує військову стратегію щодо контролю над Чорним і Азовським морями.

Спершись на вже виконані кроки, можна змоделювати, що чекає на русскіх далі.

Проста динаміка: рік назад – кілька беків (ми всі були свідками), зараз – десятки одночасно (ми знову свідки), наступний рік – сотні одночасно? Припустимо. Але давайте розберемось окремо по кожному етапу.

• 1 •

Спочатку відбулось винищення русскіх військових кораблів.

Зараз залишки бойового флоту ховаються від України в бухтах, заблокувавши прохід цивільними кораблями. Це просто залізо, яке чекає прильоту. Флоту росіяни більше не мають. Використовують його лише для терору: вийти з бухти на годину - запустити калібри по містах - сховатись назад.

• 2 •

Реалізовано технологічний прорив, який дозволив винищувати засоби ППО окупантів в Криму дешевими FPV-дронами.

Знищені десятки радарів, пускових установок, РЕБ. Русскіє втрачають сотні мільйонів доларів в абсолютно безперспективній боротьбі.

• 3 •

Сили оборони України також добивають російську авіацію над Чорним морем. Абсолютно така сама, безперспективна для русскіх ситуація.

Смертники на гелікоптерах та літаках все ще намагаються підніматись в повітря, але всім все давно зрозуміло. З повітря Крим не утримати. А ППО скоро не буде.

• 4 •

Дії Сил оборони України призведуть до повного панування на воді та в небі над Чорним та Азовським морем (дронами з повітря). Будь-яке переміщення російських кораблів чи літаків буде заблоковане.

• 5 •

Це звичайна математика. Українські безекіпажні катери з кожним місяцем діятимуть в Чорному морі у все більшій кількості. Мій прогноз: до кінця року сотні беків будуть в морі цілодобово (FPV, ППО, ударні модифікації).

• 6 •

Без ППО та літаків пересування кримським мостом та баржами стане неможливим. Крим перетвориться на ізольований півострів. Над яким вільно пролітатимуть ракети, ударні «крила» та FPV-дрони.

• 7 • 

Дешеві дальнобійні FPV-дрони, запущені з надводних дронів вздовж всього узбережжя Криму (захід, південь) будуть прошивати весь півострів.

Коли скінчиться дороговартісне ППО, склади та аеродроми, почнеться нова гра - пошук інших цікавих цілей на півострові. На ЛБЗ зараз три-чотири FPV доганяють одного русского. Те саме буде в Криму.

• 8 •

Кримський міст буде зруйновано, відкриється вільний шлях в Азовське море. Крим буде виведений з гри як мілітарна одиниця.

• 9 •

Азовське море – це ключ до перемоги у війні. Як тільки безекіпажні «материнські кораблі» десятками зайдуть і туди, все окуповане узбережжя на півдні України стане кілзоною на 50-100 км вглиб окупованих територій.

Далі можна буде вести предметні переговори про карти на столі. На картинці – удар по Новоросійську.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Чорне море Азовське море війна

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