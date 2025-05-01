Головна Київ Новини
search button user button menu button

Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів
Якщо родина володіє іншим житлом у Києві або Київській області, їй може бути відмовлено у наданні тимчасового помешкання
фото: Єлизавета Жабська/glavcom.ua

Не всі кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, мають право на відселення до комунального житла

Мешканці Києва, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів, отримують тимчасове житло, проте ці квартири часто є повністю не облаштованими, без меблів та побутової техніки. Про це повідомив в.о. голови Шевченківської райдержадміністрації Олександр Поповцев в ефірі «Київський час», інформує «Главком». 

За словами Поповцева, для облаштування тимчасових помешкань активно залучаються благодійні організації, які допомагають із придбанням необхідних речей – від меблів для кухні та кімнат до плит і холодильників. Однак цей процес є тривалим, оскільки кожну квартиру фактично доводиться облаштовувати з нуля.

Крім того, через обмежений житловий фонд міста, нерідко одну квартиру розподіляють між кількома родинами. Так, у трикімнатному помешканні можуть розмістити одразу три сім’ї, кожна з яких отримує в користування одну кімнату.

Олександр Поповцев також зазначив, що не всі кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, мають право на відселення до комунального житла. Якщо родина володіє іншим житлом у Києві або Київській області, їй може бути відмовлено у наданні тимчасового помешкання.

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва. Основною темою обговорення стала ліквідація наслідків ворожої атаки, що відбулася в ніч на 24 квітня. Ткаченко зазначив, що за декілька днів до удару проводив нараду щодо співпраці комунальних служб, де його запевнили у чіткості відповідних механізмів. Проте, ситуація, що склалася у Святошинському районі після обстрілу, викликає низку запитань.

За результатами засідання Тимур Ткаченко дав доручення розробити чіткий план дій для міських та районних служб щодо реагування на наслідки обстрілів. План має включати створення оперативного штабу, розселення постраждалих, надання гуманітарної та правової допомоги, розчищення завалів, обстеження пошкоджених будівель та фінансування відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському. 

О 7 годині ранку, 25 квітня, у Святошинському районі завершили пошукові-рятувальні роботи на місці російської ракетної атаки по житловому будинку. Почали розбирати аварійні конструкції. В пам'ять про жертв удару люди приносили квіти та іграшки. Станом на 25 квітня було відомо, що внаслідок масованої російської атаки загинуло 12 людей, травмовано – 87.

Теги: Київ обстріл житло ракетна атака

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Столиці атакували безпілотники
У Києві уламки безпілотника зруйнували приватну будівлю (оновлено)
10 квiтня, 00:58
Росія може завдати ракетного удару по Україні на Великдень
Загроза масованого обстрілу України на Великдень: експерт закликав бути обачними цього дня
19 квiтня, 06:40
Наслідки нічної атаки на Київ
У Києві внаслідок атаки 12 загиблих та понад 90 поранених: моторошні кадри (оновлено)
24 квiтня, 17:39
Масштабна інтерактивна виставка створена у співпраці з психологами зі світовим ім’ям, митцями та експертами
«Третє дихання»: Київ запрошує на унікальну подорож у світ емоцій з відомими українцями
11 квiтня, 16:44
Пошкоджена будівля у Запоріжжі
Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Запоріжжі: поранено дітей, є загибла
22 квiтня, 12:46
Президент США про російські удари: «Це не було необхідно, і дуже невчасно»
«Володимире, зупинись». Трамп відреагував на масований обстріл Києва
24 квiтня, 15:47
Акторка театру опублікувала нові анонімні звинувачення про насильство режисера Білоуса
Акторка театру опублікувала нові анонімні звинувачення про насильство режисера Білоуса
29 квiтня, 22:13
В околицях Києва та в повітряному просторі столиці було зафіксовано 11 ворожих БпЛА
Нічна атака на Київ: влада повідомила, скільки киян потребувало допомоги медиків
29 квiтня, 08:42
Мешканців Києва закликають бути максимально обережними під час пересування містом
Можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів: влада попередила киян про небезпеку
Сьогодні, 10:16

Новини

Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів
Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів
Можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів: влада попередила киян про небезпеку
Можливі вибухи відтермінованих касетних боєприпасів: влада попередила киян про небезпеку
Оборудки з запчастинами для «швидких»: у Києві викрито злочинну групу
Оборудки з запчастинами для «швидких»: у Києві викрито злочинну групу
Поліція затримала киянку, яка торгувала наркотиками через закритий Telegram-канал
Поліція затримала киянку, яка торгувала наркотиками через закритий Telegram-канал
У Києві триває весняний двомісячник з благоустрою: перші підсумки
У Києві триває весняний двомісячник з благоустрою: перші підсумки
КМДА назвала дату останнього дзвоника в школах столиці
КМДА назвала дату останнього дзвоника в школах столиці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
371K
Парад Путіна. Дві країни проігнорували запрошення диктатора
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
188K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
29K
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
25K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua