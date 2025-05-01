Одна кімната на сім'ю: як Київ вирішує житлове питання постраждалих від обстрілів

Якщо родина володіє іншим житлом у Києві або Київській області, їй може бути відмовлено у наданні тимчасового помешкання

Не всі кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, мають право на відселення до комунального житла

Мешканці Києва, які втратили свої домівки внаслідок російських обстрілів, отримують тимчасове житло, проте ці квартири часто є повністю не облаштованими, без меблів та побутової техніки. Про це повідомив в.о. голови Шевченківської райдержадміністрації Олександр Поповцев в ефірі «Київський час», інформує «Главком».

За словами Поповцева, для облаштування тимчасових помешкань активно залучаються благодійні організації, які допомагають із придбанням необхідних речей – від меблів для кухні та кімнат до плит і холодильників. Однак цей процес є тривалим, оскільки кожну квартиру фактично доводиться облаштовувати з нуля.

Крім того, через обмежений житловий фонд міста, нерідко одну квартиру розподіляють між кількома родинами. Так, у трикімнатному помешканні можуть розмістити одразу три сім’ї, кожна з яких отримує в користування одну кімнату.

Олександр Поповцев також зазначив, що не всі кияни, чиє житло постраждало від обстрілів, мають право на відселення до комунального житла. Якщо родина володіє іншим житлом у Києві або Київській області, їй може бути відмовлено у наданні тимчасового помешкання.

Нагадаємо, голова КМВА Тимур Ткаченко провів термінове засідання Ради оборони Києва. Основною темою обговорення стала ліквідація наслідків ворожої атаки, що відбулася в ніч на 24 квітня. Ткаченко зазначив, що за декілька днів до удару проводив нараду щодо співпраці комунальних служб, де його запевнили у чіткості відповідних механізмів. Проте, ситуація, що склалася у Святошинському районі після обстрілу, викликає низку запитань.

За результатами засідання Тимур Ткаченко дав доручення розробити чіткий план дій для міських та районних служб щодо реагування на наслідки обстрілів. План має включати створення оперативного штабу, розселення постраждалих, надання гуманітарної та правової допомоги, розчищення завалів, обстеження пошкоджених будівель та фінансування відновлювальних робіт.

Як повідомлялося, у ніч проти 24 квітня Росія атакувала Київ безпілотниками та ракетами. Внаслідок масованого удару загинули щонайменше 12 людей, дістали травми ще понад 90, зокрема й діти. Руйнування зафіксовані у кількох районах столиці: Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському.

О 7 годині ранку, 25 квітня, у Святошинському районі завершили пошукові-рятувальні роботи на місці російської ракетної атаки по житловому будинку. Почали розбирати аварійні конструкції. В пам'ять про жертв удару люди приносили квіти та іграшки. Станом на 25 квітня було відомо, що внаслідок масованої російської атаки загинуло 12 людей, травмовано – 87.