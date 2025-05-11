Скандальний тендер із будівництва військового цвинтаря. Антимонопольний комітет виявив змову

Замовник «підклав» купу дискримінаційних вимог, які обмежували коло потенційних учасників

Півтора місяця державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» відбивається від скарг, які надходять до Антимонопольного комітету. Вони пов’язані із наявністю дискримінаційних вимог у великому мільярдному тендері. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Тендерний крематорій. Що відбувається з будівництвом Національного військового цвинтаря».

14 березня держава оголосила тендер на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища очікуваною вартістю 1,31 млрд грн. Обрання переможця тендера планувалося 31 березня. Однак уже другий місяць держустанова має проблеми з Антимонопольним комітетом (АМКУ), куди її потягнув потужний гравець ринку, фаворит «Великого будівництва» – Група компаній «Автострада» бізнесмена Максима Шкіля. Ця структура тепер також претендує на солідне державне замовлення. З подачі Шкіля АМКУ вже визнав: замовник будівництва застосував низку дискримінаційних вимог, «зашивши» їх у тендер.

25 березня на майданчику ProZorro з’явилася скарга ТОВ «Група компаній «Автострада», адресована Антимонопольному комітету. Фірма нарахувала близько десяти дискримінаційних порушень у тендерній документації замовника. Сумніви «Автостради» щодо непрозорості врешті підтвердив Антимонопольний комітет. Наприклад, замовник вимагав у потенційного учасника тендеру наявність автокрана вантажопідйомністю до 10 тонн. Натомість скаржник зазначив: має два таких агрегати, розраховані на вантажопідйомність 10 тонн. Виходить, що за критеріями вантажопідйомності «Автострада» «пролітала», якби замовник після її скарги самостійно не усунув би вказану дискримінацію.

«Главкому» вдалося відшукати автокран, ймовірно якого так хотіла бачити держустанова. Транспортний засіб має бути задіяний… на I черзі будівництва військового кладовища. Автокран належить ТОВ «Автодор», і залучило його Броварське шляхово-будівельне управління №50, яке входить до консорціуму «Білдінг Юа», який торік переміг у тендері з будівництва I черги військового кладовища за 1,75 млрд грн.

Ще однією дискримінаційною вимогою, як зауважив Антимонопольний комітет, є вимагання замовником в учасників листа-гарантії про виготовлення виробів з граніту та керамограніту у кількості не менше 5000 кв.м/міс.

Але найбільш непоступлива позиція з боку замовника стосувалася крематора для спалення тіл. Держустанова вперлася: у майбутньому крематорії має бути два крематора марки KE400-135 Plus німецької фірми IFZW. Жодний інший виробник державу не цікавив.

Як стало відомо, у 2019-2020 роках фірма IFZW планувала встановити свої крематори у Хмельницькому та Дніпрі. З невідомих причин це не склалося. Натомість протягом 2023-2024 років німецькій компанії вдалося встановити крематори марки KE400-135 Plus (саме таку марку у тендері прописала держустанова «Національне військове меморіальне кладовище») у місті Білефельд (Німечинна і Люксембурзі.

Разом із тим «Група компаній «Автострада», звернувшись зі скаргою до Антимопольного, вимагала зобов’язати замовника внести зміни до тендерної документації, що дозволило би їй запропонувати крематора українського виробництва, який за характеристиками не поступається німецькому. Антимонопольний комітет двічі став на бік скаржника. У результаті держустанова 6 травня таки прибрала з документації згадку про крематор від німецького виробника.

12 травня замовник таки планує провести аукціон, на якому розіграє 1,31 млрд грн на другу чергу будівництва військового меморіального кладовища під Києвом.

Як повідомляв «Главком», Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище» 1 серпня 2024 року визначилася з переможцем на будівництво І черги Національного військового меморіального кладовища у межах Гатненської територіальної громади на Київщині. Ним став консорціум «Білдінг Юа» з Києва, який було створено 4 липня 2024 року – наступного дня після оголошення тендеру. Засновниками виступили три підприємства: «Євроелітбуд» (Одеса), «Акам» (Дніпро) і ПАТ «Броварське шляхово-будівельне управління №50» (Київська область).

Станом на початок травня 2025 року, замовник перерахував «Білдінг Юа» 407 млн грн авансових платежів.