На Виноградарі через будівництво метро на рік буде перекрито частину проспекту

Рух транспорту буде організовано за тимчасовою схемою, узгодженою з патрульною поліцією

У Подільському районі Києва через будівництво метро на Виноградар з 5 квітня на частині проспекту Європейського Союзу закриють рух транспорту та пішоходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний портал Києва.

Повідомляється, що буде перекрито проїжджу частину та тротуари на ділянці від проспекту Василя Порика до Свободи.

«Обмеження руху пов'язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі», – йдеться у повідомленні.

У цьому зв'язку рух транспорту буде організовано за тимчасовою схемою, яку погодять з патрульною поліцією. Зміни в роботі автобусів та тролейбусів будуть оголошені пізніше, зазначили у КМДА.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, шо у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км.

На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району. Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю.