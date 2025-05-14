У Подільському районі комунальники пересаджують дерева та кущі, які заважають будівництву метро

Загалом довелося переміщувати 779 кущів та 26 дерев

У сквері на проспекті Європейського Союзу працівники комунального підприємства пересаджують дерева та кущі, які опинилися в зоні будівництва нової станції метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району.

фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району/Facebook

Загалом довелося переміщувати 779 кущів та 26 дерев фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району/Facebook

«Зелені насадження, що потрапили в межі будівельного майданчика, не вирубуються – ми їх дбайливо пересаджуємо на вільні ділянки скверу з дотриманням усіх екологічних норм», – запевнили зеленбудівці.

Декілька дерев, які за висновком спеціалістів неможливо пересадити, було видалено фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району/Facebook

Загалом довелося переміщувати 779 кущів та 26 дерев фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району/Facebook

Загалом переміщено 779 кущів та 26 дерев. Лише декілька дерев, які за висновком спеціалістів неможливо пересадити, згідно з актом обстеження №122 від 22 липня 2024 року, було видалено.

Загалом довелося переміщувати 779 кущів та 26 дерев фото: комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Подільського району/Facebook

На новому місці молоді дерева та кущі замульчували для збережння вологи. Дерева додатково отримали мішки для поливу, які кріплять навколо стовбура молодих дерев та наповнюють водою, що дозволяє підтримувати рівень вологості ґрунту. Це сприяє кращому росту рослин за рахунок крапельного поливу. Матеріал, з якого виготовлені торбини, не дає перегріватися воді та забезпечує деревам оптимальну температуру поливу. Така система поливу заощаджує до 65 відсотків води, порівняно з поливом з машини.

Нагадаємо, у мережі завірусилося відео зі столичними комунальниками, які поливали рослини під час дощу, що три дні лив у Києві. «Київзеленбуд» пояснив, що насправді це був не полив, а підживлення рослин і подякував працівникам, які виконують свої обовязки навіть під час «складних погодних умов». У компанії пояснили, що дощова погода – ідеальний час для застосування деяких видів добрив, які потрібно вносити у вологу землю.