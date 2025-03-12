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Метро на Виноградар: у Києві будується перший в Україні двоповерховий тунель (відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Метро на Виноградар: у Києві будується перший в Україні двоповерховий тунель (відео)
Рішення щодо двоповерхового тунелю під час будівництва метро на Виноградар прийнято через щільну забудову на території
фото: Київська міська державна адміністрація/Facebook

Кінцевий термін будівництва метро на Виноградар – перший квартал 2027 року

Будівництво метро на Виноградар у Києві триває. Зокрема, наразі там зводять перший в Україні двоповерховий тунель. Про це повідомляє «Главком» іх посиланням на головного інженера комунального підприємства «Київський метрополітен» Арсена Ісакова.

Зазначається, що наразі вже готовий правий тунель від станції метро «Сирець» до станції «Мостицька». Будівельники проводять підготовчі роботи на шести майданчиках. Зокрема, на одній ділянці будується двоповерховий тунель.

«Це рішення нестадартне, але воно цікаве тим, що ми знаходимося у щільній забудові, де у нас немає дуже багато простору. Ми не можемо в класичному стилі будувати два тунелі. Вони на початку будуються як зазвичай – паралельно один одному. А потім вони сходяться і виходять на другий рівень», – сказав Ісаков.

За його словами, кінцевий термін будівництва метро – перший квартал 2027 року.

Нагадаємо, у листопаді минулого року стало відомо, шо у Києві відновилося будівництво метро Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар. Загалом передбачено будівництво двох станцій – «Мостицька» та «Проспект Правди». Ділянка від станції «Сирець» до станції «Мостицька» прокладатиметься закритим способом – методом тунельної проходки. Від «Мостицької» до «Проспекту правди» – відкритим способом. Загальна протяжність будівництва (від ст. «Сирець» до ст. «Проспект Правди») – 3, 78 км. На ділянці «Мостицька» – «Проспект Правди» фахівці продовжують спорудження унікального для України двоярусного прямокутного монолітного тунелю. Така конструкція зумовлена специфікою інфраструктури щільно забудованого житлового району. Наразі розробляємо котлован та монтуємо систему кріплень для подальшого будівництва тунелю.

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Теги: Київ метро будівництво благоустрій місто столиця

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