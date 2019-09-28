Метро в Києві обмежить роботу у зв'язку з футболом



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Станції «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого» можливо будуть обмежені на вхід

У роботі кількох станцій київського метрополітену можливі зміни у зв'язку з проведенням футбольного матчу в неділю. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Після закінчення футболу з метою забезпечення належної перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій «Палац спорту», «Олімпійська» та «Площа Льва Толстого», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, 29 вересня на НСК «Олімпійський» пройде футбольний матч між командами «Динамо» (Київ) і БК «Дніпро-1» (Дніпро).