Із Шевченківського суду Києва евакуюють людей через загрозу вибуху



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Евакуація працівників та відвідувачів суду нразі триває

У зв'язку із повідомленням про мінування приміщення Шевченківського районного суду в місті Київ евакуюють працівників та відвідувачів суду.

Про це Шевченківський районний суд міста Києва повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«У зв'язку із повідомленням про замінування приміщення суду наразі у Шевченківському районному суді міста Києва проводиться евакуація працівників та відвідувачів суду. Про відновлення роботи суду буде повідомлено додатково», - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось раніше, у Києві перевіряють інформацію про мінування аеропорту «Жуляни» та готелю Hilton.

Нагадаємо, у столиці правоохоронці затримали киянина, який протягом місяця вдруге повідомив про замінування. У момент вчинення правопорушення фігурант перебував під домашнім арештом за скоєння аналогічного злочину.

Як повідомлялось, 20 вересня Дніпровський районний суд Києва заарештував із заставою на суму 288 тис. грн колишнього військовослужбовця Олексія Белька, який погрожував підірвати міст Метро.