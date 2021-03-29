Сітілайти на захист історичної будівлі зʼявилися на вулицях Києва

120-річний «будинок Уткіна» можуть знести в ході будівництва поряд з вокзалом

Сітілайти, присвячені історичному будинку купця Уткіна зʼявилися вздовж київської вулиці Петлюри. На них зображено будинок №29, який зараз почали розбирати, і гасло «Хочу бути твоїм містом». Таким чином активісти руху «Мапа реновації» намагаються зупинити знесення будови через зведення на цій ділянці новобуду.

«Дореволюційному будинку Уткіна загрожує знесення в ім’я новобуду. Ми запрошуємо підтримати 120-річного цегляного товариша та висловитися на його захист. Розголос допоможе звернути увагу профільних департаментів на проблему і змотивує їх діяти оперативніше у питанні зупинки демонтажу будівлі», – повідомляють учасники акції.

Сьогодні будівля не має ознак аварійності

Мова йде про прибутковий будинок купця Івана Уткіна, збудований орієнтовно між 1890 та 1905 роками, повідомляє краєзнавець Антон Короб. Ще раніше фасад неоренесансної споруди втратив багато декоративних елементів, таких як вази на аттиках та ліпні картуші між вікнами другого поверху. Менше з тим, будівля перебуває у гарному стані, без ознак аварійності. Короб зауважує, що територія входить в історичний ареал забудови Києва, відповідно до історико-опорного плану міста.

Зараз тут планують звести 26-поверховий ЖК «‎Апарт-комплекс Times». Представники «Мапи реновації» запевняють, що будівництво не відповідає цільовому призначенню земельної ділянки та порушує межі водозахисної ділянки річки Либідь.

Раніше повідомлялося про те, що новий ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, який до 2015 року займав посаду першого проректора вузу, заперечує причетність до скандальної забудови території НАУ.