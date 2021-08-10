Минулої доби в Києві від коронавірусу одужали майже 900 осіб

За минулу добу в Києві кількість тих, хто одужав від коронавірусу, в декілька разів перевищила число тих, хто захворів

За добу у столиці виявлено менш як 200 нових випадків Covid-19

За минулу добу, 9 серпня, у Києві коронавірус виявлено у 167 осіб. Це на 116 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 8 серпня був 51 хворий). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 220 374 випадки захворювання на Covid-19.

Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 212 165 осіб (за добу 9 серпня – 897)

померли 5 247 осіб (за добу – 2)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 128 462 випадки захворювання на Covid-19. За добу виявлено 20 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 5 осіб.

Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 125 011 осіб (за добу 9 серпня – 22)

померли 2 777 осіб (за добу – 4)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2 260 232 випади захворювання на Covid-19. Протягом 9 серпня зафіксовано 781 хворий на коронавірус.

За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

Нагадаємо, за добу 8 серпня в Києві було виявлено 51 хворого на коронавірус.

Київ розпочав підготовку до третьої хвилі епідемії коронавірусу.

Як відомо, під час третьої хвилі епідемії Сovid-19 у Києві планують знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками.

Експерти прогнозують спалах Covid-19 в Україні впродовж найближчих двох тижнів.

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