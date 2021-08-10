В Україні за добу виявлено майже 800 нових ковід-хворих

В Україні за добу виявлено майже 800 нових ковід-хворихграфіка
До лікарень потрапили 335 людей
За минулу добу в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше нових заражень медики зафіксували у Києві та Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Зазначимо, що днем раніше в Україні було виявлено 300 нових хворих на коронавірус.
Також за минулу добу було госпіталізовано з ковідом 335 осіб. Від ускладнень хвороби померли 24 пацієнти. Одужало вчора одужало – 1 390 людей.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 21 705 осіб,
- методом ІФА – 7 698 осіб,
- експрес-тестами – 15 150 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 260 232 особи;
- одужало – 2 192 592 особи;
- летальних випадків – 53 124;
- проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.
До слова, сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати пацієнтів.
Також глава МОЗ назвав термін продовження карантину в Україні.