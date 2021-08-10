В Україні за добу виявлено майже 800 нових ковід-хворих

Найбільше нових заражень медики зафіксували у Києві та Донецькій області

До лікарень потрапили 335 людей

За минулу добу в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше нових заражень медики зафіксували у Києві та Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Зазначимо, що днем раніше в Україні було виявлено 300 нових хворих на коронавірус.

Також за минулу добу було госпіталізовано з ковідом 335 осіб. Від ускладнень хвороби померли 24 пацієнти. Одужало вчора одужало – 1 390 людей.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 21 705 осіб,

методом ІФА – 7 698 осіб,

експрес-тестами – 15 150 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 260 232 особи;

одужало – 2 192 592 особи;

летальних випадків – 53 124;

проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

До слова, сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати пацієнтів.

Також глава МОЗ назвав термін продовження карантину в Україні.