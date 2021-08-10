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    В Україні за добу виявлено майже 800 нових ковід-хворих

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    Найбільше нових заражень медики зафіксували у Києві та Донецькій області - В Україні за добу виявлено майже 800 нових ковід-хворих
    Найбільше нових заражень медики зафіксували у Києві та Донецькій області
    Фото: 2day.kh.ua

    До лікарень потрапили 335 людей

    За минулу добу в Україні зафіксовано 781 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19. Найбільше нових заражень медики зафіксували у Києві та Донецькій області. Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Зазначимо, що днем раніше в Україні було виявлено 300 нових хворих на коронавірус.

    Також за минулу добу було госпіталізовано з ковідом 335 осіб. Від ускладнень хвороби померли 24 пацієнти. Одужало вчора одужало – 1 390 людей.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 21 705 осіб,
    • методом ІФА – 7 698 осіб,
    • експрес-тестами – 15 150 осіб.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 260 232 особи;
    • одужало – 2 192 592 особи;
    • летальних випадків – 53 124;
    • проведено ПЛР-тестувань – 11 559 179.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (167), Донецькій (78), Одеській (62), Харківській (60), Хмельницькій (35), і Полтавській (35) областях.

    До слова, сімейні лікарі матимуть додатковий стимул вакцинувати пацієнтів.

    Також глава МОЗ назвав термін продовження карантину в Україні.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина хвороби коронавірус
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    В Україні за добу виявлено майже 800 нових ковід-хворих