Міська електричка поїде не скоро? За ремонт потягів Київ заборгував Укрзалізниці понад 6 млн грн



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Укрзалізниця закликає КП «Київпастранс» не розповсюджувати недостовірну інформацію та виплатити борг

Борг комунального підприємства «Київпастранс» перед АТ «Укрзалізниця» за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури становить понад 6 млн грн.

Зокрема, Укрзалізниця не отримала понад 3 млн грн за ремонт електропоїздів у 2019 р. та ще понад 3,2 млн грн за використання інфраструктури в грудні 2019-го - січні 2020 р. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Крім того, угода на ремонт поїздів міської електрички між Укрзалізницею та КП «Київпастранс» була підписана 24 квітня 2020 р., а перший поїзд надано для виконання ремонту лише 28 травня.

В Укрзалізниці зазначили, що після технічного огляду електропоїздів міської електрички було виявлено низку несправностей, для усунення яких потрібен значний час.

Укрзалізниця закликає КП «Київпастранс» не розповсюджувати недостовірну інформацію та виплатити борг для здійснення своєчасного ремонту рухомого складу й належного обслуговування інфраструктури, по якій курсує міська електричка.

Нагадаємо, що у 2012 р. на баланс КП «Київпастранс» для міської електрички було передано 10 електропоїздів.

Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві міська електричка відновить роботу одночасно з усім залізничним транспортом у країні – 1 червня.

Проте, 1 червня Київпастранс повідомив, що запуск міської електрички відкладається, тому що не встигли відремонтували електропоїзди.

«Через призупинення роботи моторвагонного депо «Фастів-1» на час карантину працівники підприємства не встигли виконати ремонтні роботи електропоїздів міської електрички», - йдеться в повідомленні.

Закінчення ремонту електропоїздів орієнтовно очікується 7 червня.