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    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)

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    Зловмисником виявився&nbsp;25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, який отримав замовлення на підпал будинку чиновника - Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)
    Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, який отримав замовлення на підпал будинку чиновника
    Фото: СБУ

    Правоохоронці встановлюють замовника злочину

    У п’ятницю, 22 жовтня, близько 4 години ранку в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови Офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі Кам’янського району Черкаської області.

    Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер Telegram. Обіцяли заплатили $4 тисячі після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

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    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)
    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)
    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)
    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)
    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)
    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)
    Фото: СБУ

    Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

    Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

    Нагадаємо, заступником керівника Офісу президента, що відповідає за напрямок європейської інтеграції, є Ігор Жовква.

    До слова, 22 вересня неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал Офіс Генерального прокурора напад
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    Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)