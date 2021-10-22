Молодик кинув «коктейль Молотова» в будинок заступника голови Офісу президента (фото)

Зловмисником виявився 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання, який отримав замовлення на підпал будинку чиновника

Правоохоронці встановлюють замовника злочину

У п’ятницю, 22 жовтня, близько 4 години ранку в Дарницькому районі Києва оперативники Нацполіції та СБУ затримали чоловіка, який кинув пляшку з легкозаймистою сумішшю у двір будинку заступника голови Офісу президента України, відповідального за напрямок європейської інтеграції. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Встановлено, що зловмисник – 25-річний чоловік без постійного місця роботи та проживання. Родом із селища Косарі Кам’янського району Черкаської області.

Він розповів, що на одному з сайтів оголошень про роботу знайшов повідомлення про замовлення на підпал будинку невідомої йому особи. З його слів, адресу потерпілого та вказівки від замовника він отримував через месенджер Telegram. Обіцяли заплатили $4 тисячі після того, як інформація про напад на будинок посадовця з’явиться у ЗМІ. Мотиви замовника йому не відомі.

Наразі Кіберполіція та інші оперативні служби працюють над встановленням особи замовника злочину. Правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу).

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення підозри затриманому.

Нагадаємо, заступником керівника Офісу президента, що відповідає за напрямок європейської інтеграції, є Ігор Жовква.

До слова, 22 вересня неподалік від села Лісники була обстріляна машина першого помічника президента Зеленського – Сергія Шефіра.