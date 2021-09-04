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    Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені

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    Внаслідок ДТП за участі міжнародного автобуса та автовоза одна людина загинула й 11 постраждали - Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені

    Внаслідок ДТП за участі міжнародного автобуса та автовоза одна людина загинула й 11 постраждали

    Фото відділу комунікації поліції Житомирської області

    Аварія сталася сьогодні близько 4:20 на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді, поблизу с. Стрибожа

    На Житомирщині внаслідок зіткнення міжнародного автобуса з автовозом одна людина загинула, 11 постраждали. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

    Як зазначили у відомстві, аварія сталася сьогодні близько 4:20 на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді, поблизу с. Стрибожа.

    Правоохоронці попередньо встановили, що водій автобуса «Neoplan», 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

    Після зіткнення автобус, який перевозив 25 пасажирів, спалахнув.

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    Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені
    Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені
    Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені
    Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені
    Фото відділу комунікації поліції Житомирської області

    «Унаслідок пригоди загинув другий водій «Неоплана» (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються», – зазначили у поліції.

    На місці працюють поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції та відділу розслідування ДТП Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

    Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.

    Нагадаємо, 3 вересня, вдень у місті Рудки, що у Львівській області, водій вантажного автомобіля виїхав на тротуар, а потім протаранив продуктовий магазин. Жертвами ДТП стали чотири людини.

    Теги: ДТП водій аварія розслідування Житомирщина
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    Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені