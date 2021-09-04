Пасажирський автобус зіткнувся з автовозом на Житомирщині, є загиблий і поранені

Внаслідок ДТП за участі міжнародного автобуса та автовоза одна людина загинула й 11 постраждали

Аварія сталася сьогодні близько 4:20 на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді, поблизу с. Стрибожа

На Житомирщині внаслідок зіткнення міжнародного автобуса з автовозом одна людина загинула, 11 постраждали. Про це повідомляє пресслужба поліції Житомирської області.

Як зазначили у відомстві, аварія сталася сьогодні близько 4:20 на 177 км автодороги Київ – Чоп у Пулинській територіальній громаді, поблизу с. Стрибожа.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій автобуса «Neoplan», 30-річний житель Миколаївської області, який здійснював рейс з Польщі до Маріуполя, допустив зіткнення з автовозом під керуванням 40-річного жителя Запоріжжя.

Після зіткнення автобус, який перевозив 25 пасажирів, спалахнув.

«Унаслідок пригоди загинув другий водій «Неоплана» (який відпочивав) та наразі відомо про 11 пасажирів, яким знадобилась медична допомога. Повні анкетні дані загиблого і травмованих встановлюються», – зазначили у поліції.

На місці працюють поліцейські слідчо-оперативної групи місцевого відділення поліції та відділу розслідування ДТП Слідчого управління Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Попередня правова кваліфікація події – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Правоохоронці з’ясовують усі обставини.

Нагадаємо, 3 вересня, вдень у місті Рудки, що у Львівській області, водій вантажного автомобіля виїхав на тротуар, а потім протаранив продуктовий магазин. Жертвами ДТП стали чотири людини.