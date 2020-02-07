Мороз, вітер і ожеледиця: столичні комунальники обробляють дороги (фото)



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Автодорівці працюють на столичних шляхах Фото: Київавтодор

Автодорівці вночі та зранку обробляють дороги протиожеледними засобами

Протягом доби 7 лютого у Києві очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомили в Укргідрометрцентрі.

З пониженням температури до мінусових позначок на дорогах утворюється ожеледиця.

У зв’язку з цим комунальна корпорація «Київавтодор» продовжує роботу на дорогах і тротуарах. «У першу чергу, обробляємо покриття протиожеледними матеріалами», - повідомили дорожники.

Управління з питань цивільного захисту КМДА закликає мешканців міста бути обережними та дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Управління з питань цивільного захисту рекомендує при падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Як повідомлялося, у Києві у п’ятницю буде морозно. Вдень 7 лютого очікується до -3 градусів. На дорогах ожеледиця. Вітер поривчастий. Суттєві опади у Києві не очікуються, проте вдень може пролітати невеликий сніг.