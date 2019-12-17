Музей на Поштовій: у Київраді вважають, що доведеться йти на компроміс із забудовником



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Гостем чергової програми «Київрада» був депутат, член постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Ярослав Горбунов

На телеканалі «Київ» обговорюють проблеми міста і його мешканців

У черговій програмі «Київрада», що виходить по п’ятницях на телеканалі «Київ», кияни зустрічалися з депутатом, членом постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Ярославом Горбуновим. Під час ефіру розглядалися дуже різні теми - від створення археологічного музею на Поштовій площі до заміни вкрадених загальнобудинкових лічильників в Дніпровському районі столиці та закриття цілодобових «наливайок», що заважають жити мешканцям.

Кияни знають про баталії, що вже декілька років точаться навколо відкритих під час будівництва ТРЦ на Поштовій археологічних артефактів. Було знайдено квартал середньовічного міста XI-XII століть, вулицю XVII-XVIII століть, поховання, монети різних епох. Активісти вимагали створити музей на місці знахідок і розірвати договір із забудовником. Натомість останній пропонував таки побудувати ТРЦ, виділивши під музей лише частину приміщення на одному з поверхів. Зі слів учасниці програми «Київрада», активістки організації «Громадський рух «Почайна» Ганни Гончарової, якщо в першому читанні депутати проголосували за припинення забудови, то чомусь до другого читання дійшов інший проєкт — про створення лише музейною простору в межах ТРЦ. «Це було схоже на якесь шулерство», - обурюється Ганна. І лише п’ятеро депутатів, серед яких був і Горбунов, проголосували проти другого варіанту проєкту. Та як виявилося під час прямого ефіру, Горбунов вважає, що доведеться досягнути якогось компромісу в цьому питанні, в іншому випадку місту доведеться виплатити забудовнику мільйони гривень.

Ще одна болюча проблема столиці — незаконні забудови, а саме — так звані афери Войцеховського. Нагадаємо, що 2016 року Анатолія Войцеховського звинувачували у тому, що його компанії вели забудову 42 об’єктів фактично без дозвільних документів. На ефір програми «Київрада» прийшли кияни, що вклали гроші в омріяні квадратні метри, які вони, можливо, ніколи так і не отримають. «Це питання не тривіальне. Зібралися фахівці з різних галузей, які намагаються його вирішити. Тому що на сьогодні в межах законодавчого поля немає прямої доріжки аби отримати результат. Фактично то була фінансова піраміда, забудовник брав гроші, які використовував в тому числі на хабарі. А ми зупинили появу нових таких скандальних забудов», - розказує Горбунов.

Також киян дуже хвилює встановлення лічильників на будинках замість вкрадених. Виявляться, тільки в Дніпровському районі було викрадено їх понад 20. Наприклад, мешканці будинку по проспекту Соборності, 7А вже три роки вимагають встановлення нового. Та на всі скарги отримали відповідь, що це проблема тільки приватного власника, тобто самих мешканців. «Київтеплоенерго» виділено 50 мільйонів гривень на заміну викрадених лічильників. І ми переправимо всі заяви, що надійшли від вас», - пообіцяв депутат з вирішенням проблеми на Соборності, 7А.

Програма «Київрада» на телеканалі «Київ» виходить щоп’ятниці о 17:00.