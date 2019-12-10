Телеканал «Київ» запустив проєкт для обговорення найболючіших проблем міста



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Програма «Київрада» побувала у мешканців Татарки

У новій програмі телеканал показує суворі реалії Києва

На телеканалі «Київ» стартувала нова гостросоціальна програма «Київрада». За основу її взятий популярний телеформат CNN Тown Hall, який багато років виходить на американському телебаченні. По суті, це висвітлення діяльності депутатів у форматі реальних зустрічей з виборцями. Але якщо американський проект знімається сьогодні у красивих студіях ток-шоу, то телеканал «Київ» вирішив все робити в наших суворих реаліях — в ЖЕКах, бібліотеках та інших приміщеннях, які іноді можуть виглядати не дуже презентабельно.

Так, у програмі обговорювали, зокрема, проблему плісняви на стінах квартир в одному з будинків на Татарці. Мешканці, які стикаються з подібною бідою, знають, як важко змусити ЖЕКи та керуючі компанії виправити ситуацію. Адже в таких випадках потрібно проводити ремонтні роботи з зовнішньої сторони будівель.

У випадку з будинком на вулиці Печенізька 1/7 до появи плісняви призвела розгерметизація швів конструкції. Місцеві мешканці неодноразово зверталися зі скаргами. Та у відповідь отримали листа, з якого з’ясувалося, що в їх будинку нібито провела обстеження спеціальна комісія, якої за фактом ніхто з жителів не бачив. Як зізнався депутат Київради Святослав Кутняк, обраний по 114-му округу (Шевченківський район), навіть на депутатські звернення до відповідальних осіб він отримує лише третину позитивних відповідей. Тож на мешканців Печенізької, 1/7 чекає ще довга боротьба.

Також програмі «Київрада» обговорювали найболючішу проблему Татарки — скандальні забудови, що можуть призвести до знищення мікрорайону. Тут їх налічується щонайменше п`ять - на вулицях Печенізька 11, Глибочицька 5, Отто Шмідта 26 Г та ін. Цей мікрорайон унікальний тим, що розташований на пагорбі і давно вже щільно забудований. А будь-яке втручання призводить до проблем у всьому мікрорайоні.

Програма «Київрада» виходить щоп’ятниці о 17:00.