Суд призначив дату розгляду по суті позову Кличка до Кабміну



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Мер Києва Віталій Кличко просить суд визнати протиправними дії Кабміну

Судове засідання відбудеться наступного року

Сьогодні, 17 грудня, Окружний адміністративний суд міста Києва завершив підготовче провадження у справі за позовом мера Києва Віталія Кличка до Кабінету міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду.

Суд ухвалив перейти до розгляду справи по суті та призначив судове засідання на 29 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 2 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва відклав до 17 грудня проведення підготовчого засідання у справі за позовом мера Кличка до Кабміну та глави уряду.

Нагадаємо, 4 вересня новий Кабмін погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації і звернувся з відповідним поданням до Офісу президента.

Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів, прем’єр-міністра Олексія Гончарука й керівника Офісу президента Андрія Богдана через рішення про звільнення його з посади голови Київської міської держадміністрації.

Також Віталій Кличко просить Національну поліцію відкрити кримінальне провадження щодо «самоправства» Андрія Богдана.

7 жовтня стало відомо, що народний депутат Олександр Ткаченко подав декларацію в НАЗК як кандидат на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Нещодавно радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що протистояння Віталія Кличка з офісом президента Володимира Зеленського більше немає.

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