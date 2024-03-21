МВС показало нацгвардійця, який за «лічені секунди» збив ракету, що летіла на Київ

У складі мобільної вогневої групи боєць разом з побратимами захищає українські міста під час ворожих атак з повітря

Нацгвардієць: «На все у мене було буквально лічені секунди»

У МВС показали нацгвардійця, який під час атаки Росії 21 березня, збив російську крилату ракету, що прямувала на Київ. Про це йдеться у Telegram-каналі Міністерства внутрішніх справ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Бійця звуть Олексій. Він – стрілець-зенітник бригади «Буревій».

«Я вибіг на позицію. Оцінивши обстановку, виявив ціль візуально в тепловізійний приціл, провів її захоплення та здійснив пуск ракети. На все у мене було буквально лічені секунди. Але після пуску через якусь мить я побачив, як ракета вибухнула», – розповідає боєць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

фото: МВС

У складі мобільної вогневої групи боєць разом з побратимами захищає українські міста під час ворожих атак з повітря.

Нагадаємо, у ніч на 21 березня внаслідок обстрілу Києва станом на 06:23 виявлено десять постраждалих. Двох із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці. Зокрема, шестеро людей постраждали в Шевченківському районі столиці. Четверо - в Святошинському.

Нагадаємо, триває 757-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті відбулося 70 бойових зіткнень. Загалом за минулу добу ворог завдав 4 ракетних та 69 авіаційних ударів, здійснив 123 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.