У Молдові відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»

«20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі

Організаторами показу виступила спільнота громадян Молдови

У Кишиневі проходить показ фільму «20 днів у Маріуполі», приурочений до 2 річниці повномасштабної агресії Росії проти України, передає кореспондент «Главкому».

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Сьогодні, 21 лютого, проходить закритий показ фільму для депутатів та дипломатів. Зокрема, переглянути фільм прийшов голова парламенту Ігор Гросу, а також надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

Виступ Марка Шевченка - надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова фото: «Главком»

Крім того, 24 лютого відбудеться показ фільму для широкої публіки. Організаторами показу виступила спільнота громадян Молдови, що влаштовували щоденні проукраїнські мітинги під російським посольством.

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Нагадаємо, Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі». У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріли його рідного міста Харків.

Також фільм «20 днів у Маріуполі» здобув премію BAFTA. Фільм також номінували на премію «Оскар», як «Найкращий повнометражний документальний фільм».