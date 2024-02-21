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У Молдові відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»

Катерина Іванова
glavcom.ua
У Молдові відбувся показ фільму «20 днів у Маріуполі»
«20 днів у Маріуполі» – документальна робота режисера, воєнного кореспондента Мстислава Чернова, фотографа Євгена Малолєтки та медійниці Василиси Степаненко, які у березні 2022 року опинились у блокадному Маріуполі
фото: Главком

Організаторами показу виступила спільнота громадян Молдови

У Кишиневі проходить показ фільму «20 днів у Маріуполі», приурочений до 2 річниці повномасштабної агресії Росії проти України, передає кореспондент «Главкому».

Сьогодні, 21 лютого, проходить закритий показ фільму для депутатів та дипломатів. Зокрема, переглянути фільм прийшов голова парламенту Ігор Гросу, а також надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Молдова Марко Шевченко.

Виступ Марка Шевченка - надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова
Виступ Марка Шевченка - надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Молдова
фото: «Главком»

Крім того, 24 лютого відбудеться показ фільму для широкої публіки. Організаторами показу виступила спільнота громадян Молдови, що влаштовували щоденні проукраїнські мітинги під російським посольством.

Нагадаємо, Мстислав Чернов отримав премію Гільдії режисерів США за фільм «20 днів у Маріуполі». У своїй промові після нагородження Чернов згадав про щоденні атаки Росії по Україні та, зокрема, про обстріли його рідного міста Харків.

Також фільм «20 днів у Маріуполі» здобув премію BAFTA. Фільм також номінували на премію «Оскар», як «Найкращий повнометражний документальний фільм».

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Теги: 24 лютого фільм Україна промисловість росія

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