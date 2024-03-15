Microsoft та Amazon призупинять доступ до своїх хмарних сервісів у РФ

З 20 березня росіян позбавлять доступу до хмарних продуктів Microsoft та Amazon

Американська корпорація Microsoft та компанія Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території Росії. Про це йдеться в повідомленні російської компанії Softline.

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Компанія зазначає, що отримали інформацію про це безпосередньо від Microsoft та Amazon.

«Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо», - йдеться в повідомленні.

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Через закриття доступу можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon, а також Google. Рішення Microsoft та Amazon пояснюються 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії від 19 грудня 2023 року – зокрема, обмежується постачання до країни-агресорки програмного забезпечення для бізнес-аналітики та інших продуктів.

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий пакет санкції проти Росії. До санкційного списку було додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію Росії. Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з Росії. Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.