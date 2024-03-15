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Microsoft та Amazon призупинять доступ до своїх хмарних сервісів у РФ

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Microsoft та Amazon призупинять доступ до своїх хмарних сервісів у РФ
Microsoft та Amazon ухвалили таке рішення через 12-й пакет антиросійських санкцій
фото з відкритих джерел

З 20 березня росіян позбавлять доступу до хмарних продуктів Microsoft та Amazon

Американська корпорація Microsoft та компанія Amazon з 20 березня призупиняють доступ до своїх хмарних продуктів на території Росії. Про це йдеться в повідомленні російської компанії Softline.

Компанія зазначає, що отримали інформацію про це безпосередньо від Microsoft та Amazon.

«Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо», - йдеться в повідомленні.

Через закриття доступу можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon, а також Google. Рішення Microsoft та Amazon пояснюються 12-м пакетом санкцій ЄС проти Росії від 19 грудня 2023 року – зокрема, обмежується постачання до країни-агресорки програмного забезпечення для бізнес-аналітики та інших продуктів.

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів в дію новий, 12-ий пакет санкції проти Росії. До санкційного списку було додано 29 організацій, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії у її війні проти України. Деякі з них належать до третіх країн та залучені до обходу торгових обмежень, або є російськими організаціями, залученими до розробки, виробництва та постачання для військово-промислового комплексу Росії електронних компонентів.

Подовжено заборону на транзит для товарів і технологій подвійного призначення, що експортуються з ЄС до третіх країн через територію Росії. Накладається заборона на прямий чи непрямий імпорт або перевезення алмазів з Росії. Заборона також поширюється на ювелірні вироби з російськими діамантами.

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Теги: росія Google санкції Amazon Microsoft

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