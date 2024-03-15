Хто такий Віктор Брагінський і чому він зіпсував Кличку вечір

Віктор Брагінський очолив «Київський метрополітен» у 2014 році, а 2020 року обраний до Київради від партії Віталія Кличка. Входить до постійної комісії з питань бюджету та інвестиційної діяльності

В очільника київського метрополітену знайдені незадекларовані кошти та майно

Віктора Брагінського тимчасово відсторонено з посади директора київського метрополітену, яку він обіймав останні десять років. Про це повідомив мер Віталій Кличко на своєму Telegram-каналі після публікації розслідування платформи Бігус.info.

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«Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене… Висновок. Віктор Брагінський буде відсторонений від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення», – написав Кличко.

Журналісти знайшли у деклараціях квартири, ділянки за Києвом та автівки записані за матір чиновника та його цивільну дружину. Проте на запитання журналістів, які були джерела доходів для купівлі цього майна, рідні Брагінського відповідати відмовилися.

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Що відомо про Віктора Брагінського?

Віктору Брагінському 40 років, він народився та проживає у Києві. Має три вищі освіти:

у 2004 році отримав звання молодшого лейтенанта юстиції у військовому інституті Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка;

у 2005 році здобув кваліфікацію юриста в Академії праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України;

у 2013 році здобув ступінь спеціаліста у Національному транспортному університеті за спеціальністю «економіка підприємства».

У 2014 здобув науковий ступінь кандидата наук в Національній академії державного управління при Президентові України.

З 2005 по 2010 рік Брагінський працював на різних керівних посадах у різних компаніях. Серед них - ДП «Бердянський морський торговельний порт», НАК «Нафтогаз України», ТОВ «Енергетичні проекти-Інтернешнл Консалтинг», ДП «Укрінтеравтосервіс», а також Київська облдирекція «Укрпошти» та ін.

16 липня 2014 року київський міський голова Віталій Кличко призначив Віктора Брагінського начальником КП «Київський метрополітен». Це комунальне підприємство віднесене до сфери управління КМДА. Керівника Київського метрополітену призначає київський міський голова за результатами конкурсу.

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Міський голова Києва Віталій Кличко і начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський фото з відкритих джерел

25 жовтня 2020 року обраний до Київради за 9 округом від партії Віталія Кличка «УДАР». Входить до постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку та інвестиційної діяльності.

Серед особливостей декларації за 2019 рік сайт НАЗК підрахував, що заощадження у готівці чиновника перевищують 5 млн грн.

Розслідування журналістів та підозра у корупції

Журналісти розібрали декларації чиновника та порахували нове майно його рідних. У результаті з'ясувалося, що на матір Брагінського оформлено дві двокімнатні квартири у ЖК бізнес-класу White Lines, придбані у січні 2024 року. Кожна з них коштує від 10 млн грн, але жінка відмовилась пояснити, звідки у неї такі гроші, і запевнила, що син не давав коштів на житло.

Водночас колишня дружина фігуранта сюжету Ольга Брагінська придбала двокімнатну квартиру у ЖК «Річмонд» Печерського району за три мільйони гривень, поруч із однокімнатною квартирою самого Брагінського.

У розмові з журналістами Ольга запевнила, що розлучилася із чоловіком більше 10 років тому, і через те, що у них є спільні діти, квартири вони купували поруч.

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Проте у розмові з юристом, який працює на Віктора Брагінського, виявилося, що Ольга і Віктор Брагінські до сьогодні проживають разом. Крім того, Брагінська володіє ділянкою за $760 тисяч у елітному селищі Козин.

До того ж кілька років тому Віктор Брагінський продав власній сестрі за 2 млн грн землю у Київський області, яка за ринковою ціною мала коштувати удесятеро дешевше.

Як наголосили журналісти, за 10 років роботи Брагінського на посаді очільника столичної підземки, його рідні «обросли» активами на суму майже $1,5 млн.

«Злий вечір. З неприємними, скажемо так, відкриттями для мене…» - написав мер Києва після виходу розслідування про Віктора Брагінського фото з відкритих джерел

Реакція Віталія Кличка

Через декілька годин після виходу розслідування Віталій Кличко опублікував допис, де оголосив, що відсторонить Віктора Брагінського від виконання обовʼязків директора столичного метро. Або ж Віктор Брагінський «не пручатиметься і сам напише заяву на звільнення».

«З філософського: всім в душу не заглянеш. Але, коли тобі брешуть в очі, а за спиною дістають кроликів з капелюха, – виглядає це надто погано. І не тільки по відношенню до мене особисто, а по відношенню до киян», – додав мер.

Кличко зазначив, що далі фактами, оприлюдненими в розслідуванні журналістів Bihus.Info мають займатися правоохоронні органи.

Нагадаємо, у 2023 році Київський метрополітен розірвав договір з «Київметробудом» на продовження Сирецько-Печерської лінії в бік житлового масиву Виноградар через зрив термінів будівництва.

Наприкінці 2023 року стало відомо, що рух поїздів між станціями метро «Деміївська» та «Теремки» (усього шість станцій) у Києві закрили на час ремонту перегінного тунелю. Обмеження продовжаться протягом пів року. З 13 грудня у столиці між станціями метро «Теремки» – «Деміївська» курсує «човниковий» рух поїздів.

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До слова, заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів, що на ділянці столичного метрополітену між станціями «Почайна» і «Тараса Шевченка» просідають тунелі, міська влада готується до планового ремонту.