Жахлива ДТП під Києвом: загинули водій і дитина (фото, відео)



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Рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблих Фото: ДСНС

В результаті ДТП дві людини загинули і дві отримали травми

У понеділок, 19 серпня, у с. Гоголів Броварського району Київщини сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів Chevrolet Aveo та Audi Q7. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

На місце події вихав черговий караул 21-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари. Рятувальники провели деблокацію постраждалих та загиблого водія і дитини.

В результаті ДТП загинули 2 особи (одна з них дитина) та 2 особи отримали травми і були направлені до Броварської центральної районної лікарні.

Причина ДТП наразі встановлюється.





Нагадаємо, 18 серпня на Гостомельському шосе автомобіль однієї зі служб таксі з’їхав із проїжджої частини та врізався у електроопору. В результаті зіткнення 35-річна пасажирка загинула на місці, 45-річний водій та 33-річний пасажир госпіталізовані до лікарняних закладів із травмами різного ступеня тяжкості.