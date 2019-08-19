Кількість постраждалих внаслідок ДТП у центрі Києва зросла до шести
Постраждалих пішоходів доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, водію Tesla надали медичну допомогу на місці
У результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого госпіталізовані п’ятеро пішоходів.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
«За інформацією служби 103, тілесні ушкодження отримали п'ятеро пішоходів. Їх доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці», - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці запевнили, що подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи. Після чого Range Rover врізався ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.
Повідомлялося, що постраждали щонайменше чотири людини, двоє з них у важкому стані.
До слова, у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.