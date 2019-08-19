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    Кількість постраждалих внаслідок ДТП у центрі Києва зросла до шести

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    ДТП сталася 19 серпня&nbsp;на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого - Кількість постраждалих внаслідок ДТП у центрі Києва зросла до шести
    ДТП сталася 19 серпня на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого
    Фото: Нацполіція

    Постраждалих пішоходів доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, водію Tesla надали медичну допомогу на місці

    У результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого госпіталізовані п’ятеро пішоходів.

    Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

    «За інформацією служби 103, тілесні ушкодження отримали п'ятеро пішоходів. Їх доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці», - йдеться у повідомленні.

    Правоохоронці запевнили, що подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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    Нагадаємо, від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи. Після чого Range Rover врізався ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

    Повідомлялося, що постраждали щонайменше чотири людини, двоє з них у важкому стані.

    До слова, у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.

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