Кількість постраждалих внаслідок ДТП у центрі Києва зросла до шести



Розсилка ВІДПРАВИТИ

ДТП сталася 19 серпня на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого Фото: Нацполіція

Постраждалих пішоходів доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості, водію Tesla надали медичну допомогу на місці

У результаті ДТП за участі Range Rover і Tesla, що сталася у Києві на перехресті вулиць Саксаганського та Льва Толстого госпіталізовані п’ятеро пішоходів.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

«За інформацією служби 103, тілесні ушкодження отримали п'ятеро пішоходів. Їх доправили в лікарню з травмами різного ступеня тяжкості. Водію Tesla надали медичну допомогу на місці», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці запевнили, що подія належним чином зареєстрована в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, від удару позашляховик відкинуло на пішохідну зону, де в цей момент були пішоходи. Після чого Range Rover врізався ще один автомобіль, який за інерцією зачепив наступну машину.

Повідомлялося, що постраждали щонайменше чотири людини, двоє з них у важкому стані.

До слова, у центрі Києва п’яний водій авто на російській реєстрації заснув за кермом.