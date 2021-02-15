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    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)

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    Загорання виникло на першому поверсі будівлі з розповсюдженням на другий - На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    Загорання виникло на першому поверсі будівлі з розповсюдженням на другий
    Фото: ДСНС

    Причина виникнення пожежі у виробничій будівлі встановлюється

    Сьогодні, 15 лютого, сталась пожежа у виробничій будівлі на вул. Вацлава Гавела, 10 у Солом’янському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    До місця виклику було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини.

    Вогнеборці встановили, що в двоповерховій виробничій будівлі розміром 100х30 м сталося загоряння на першому поверсі з розповсюдженням на другий.

    Об 11:49 пожежу на площі 80 кв. м було локалізовано, а о 12:14 ліквідовано.

    На місці події було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.

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    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
    На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)

    До слова, за адресою вул. Вацлава Гавела, 10 знаходиться 6-й Київський авторемонтний завод.

    Як повідомлялося, 15 лютого сталась пожежа в будівлі кафе в парку «Муромець» у Деснянському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС завод рятувальники
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