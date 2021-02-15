На авторемонтному заводі в Києві сталась пожежа (фото)
Причина виникнення пожежі у виробничій будівлі встановлюється
Сьогодні, 15 лютого, сталась пожежа у виробничій будівлі на вул. Вацлава Гавела, 10 у Солом’янському районі столиці. Інформація про займання надійшла до рятувальної служби об 11:21, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.
До місця виклику було направлено рятувальників 18 Державної пожежно-рятувальної частини.
Вогнеборці встановили, що в двоповерховій виробничій будівлі розміром 100х30 м сталося загоряння на першому поверсі з розповсюдженням на другий.
Об 11:49 пожежу на площі 80 кв. м було локалізовано, а о 12:14 ліквідовано.
На місці події було задіяно три одиниці пожежно-рятувальної техніки та 13 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС у Києві.
Жертв і постраждалих немає.
Причина виникнення пожежі наразі встановлюється.
До слова, за адресою вул. Вацлава Гавела, 10 знаходиться 6-й Київський авторемонтний завод.
Як повідомлялося, 15 лютого сталась пожежа в будівлі кафе в парку «Муромець» у Деснянському районі столиці.