У вихідні сталося 25 пожеж у помешканнях жителів Київщини (фото)

Під час пожежі в літній кухні в с. Новосілки постраждали дві людини

Під час пожеж одна людина загинула і дві постраждали

Впродовж минулих вихідних, 13-14 лютого, на території Київщини сталося 27 пожеж з них - 25 в житловому секторі, внаслідок чого одна особа загинула та дві постраждало. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Київській області.

Так, 13 лютого о 10:18 до оперативно-диспетчерської служби Тетіївського району надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку в с. Бурківці. По прибуттю на місце рятувальники встановили, що горить приватний житловий будинок. Під час гасіння у будинку виявлено було тіло господині, 1937 р.н., без ознак життя. Пожежу було ліквідовано о 11:20. На місці події працювало дві одиниці техніки та шість чоловік особового складу.

14 лютого о 00:39 до оперативно-диспетчерської служби Вишгородського району надійшло повідомлення про загорання літньої кухні в с. Новосілки СТ «Перемога». Пожежу було ліквідовано о 03:49. До гасіння пожежі залучалось вісім чоловік особового складу та дві одиниці техніки. Внаслідок пожежі травмовані дві особи: жінка, 1987 року народження, та чоловік, 1939 р.н. Вогнем знищено літню кухню та речі домашнього вжитку.

15 лютого о 03:04 до оперативно-диспетчерської служби 21 Державної пожежно-рятувальної частини м. Бровари надійшло повідомлення про загорання господарчої будівлі з банею у с. Зазим’я. На місце виклику було направлено особовий склад пожежно-рятувальної частини м. Бровари, сільські пожежні команди сіл с. Зазим’я, с. Пухівка та с. Погреби. Пожежу було ліквідовано о 04:37. Причина пожежі та збитки наразі встановлюється. Загиблих і потерпілих не виявлено.